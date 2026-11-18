Cinquant’anni di grande musica californiana, dai Beach Boys ai Red Hot Chili Peppers e oltre. Li racconta il giornalista e storico della musica Ezio Guaitamacchi in «California Dreamin’- Ascesa e declino del sogno (rock) americano» (Ulrico Hoepli Editore 2026, pp. 312, euro 29,90). Con il nuovo lavoro editoriale, Guaitamacchi celebra il mezzo secolo trascorso dal suo primo viaggio a San Francisco e, al contempo, una stagione forse irripetibile della musica, sorta di «nuovo Rinascimento, abitato da opere destinate a sopravvivere ai loro autori». Nel mettere a fuoco una materia spumeggiante, il volume segue una scansione cronologica, aprendo tuttavia finestre (di carattere storico, aneddotico, critico) e non disdegnando il ricordo personale diretto, che rende ancor più gustoso il racconto.
Guaitamacchi presenterà «California Dreamin’» oggi, giovedì 19 novembre, a Brescia, al Beatles Museum nell’Antica Birreria Wührer, accompagnato da ospiti quali Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Adolfo Galli, che saranno protagonisti di alcuni momenti live (in viale Bornata 46, alle 21; ingresso libero, previa prenotazione ai numeri 030.306919, 366.6374524 o 336.411914). L’abbiamo intervistato.
Ezio, aveva già toccato per esteso la materia del libro in almeno due dei molti libri che ha scritto, «Peace & Love» e «Figli dei fiori, figli di Satana», richiamandola in quasi tutti gli altri. Perché soltanto ora una trattazione sistematica?
Per due ragioni, in particolare. La prima è di ordine personale: esattamente cinquant’anni fa feci il mio primo viaggio in California, atterrando a San Francisco e fermandomi per un mese. Quindi celebro un anniversario per me importantissimo, perché nell’estate 1976 si realizzava ii mio sogno americano, californiano. Da quella volta sono tornato sulla West Coast una quarantina di volte, per lavoro o per diletto, accumulando una lunga serie di esperienze – connesse a incontri, eventi, personaggi, affetti – che per la prima volta in venticinque libri (ed ecco il secondo motivo) ho voluto raccontare, con tanto di box dedicati in ogni capitolo dell’opera.
La California è il suo posto del cuore?
Per certo, è il posto della mia musica del cuore. Ma quando vado lì sto bene, questa è la verità: qualcosa che è senz’altro legato alla musica, e che forse va oltre. Si tratta dell’ultima frontiera del mondo occidentale (se vai più a Ovest, ti ritrovi a Est) e dello stato meno americano d’America, poiché i californiani (ancor più quelli d’adozione) sono i meno americani tra gli americani. Ho voluto raccontare lo spirito californiano, quantomeno a livello aristico-culturale, e nello stile di vita che traspare dalla musica, dagli anni Cinquanta a oggi; per far questo non ho puntato sulle biografie degli artisti, ma su piccole storie, che a mio parere lo afferrano meglio.
La sua è una visione romantica?
La vedo così, perché racconto il sogno rock. Chi ci vive, probabilmente percepisce la California diversamente, anche se complessivamente anch’io ci ho passato quasi due anni, sia pure spalmati su mezzo secolo. Quando ho toccato argomenti extramusicali sono rimasto sugli aspetti migliori (non mi sono soffermato sugli homeless di South of Market a San Francisco o sulla pericolosità notturna di Downtown a Los Angeles, per intenderci); ma nel sottotitolo accenno al declino, perché aldilà dell’affetto e della passione (immutati), in cinquant’anni le cose sono cambiate, come sono cambiati il mondo e la fruizione stessa della musica.
Parliamo di declino (e incubi musicali): degli anni Duemila e del rap non salva molto, forse giusto Kendrick Lamar e Dr. Dre…
Da storico della musica non promuovo e non condanno a seconda del mio gusto musicale. Ma, oggettivamente, come in tutte le forme d’arte, anche nel rock americano, dopo l’ascesa e il picco, c’è stato un inevitabile declino. I segnali premonitori c’erano anche nella fase aurea: «Hotel California» degli Eagles era già una forma di autocritica, il sogno si trasformava in qualcosa di diverso. Proseguendo verso i giorni nostri l’aura di romanticismo si è dispersa: nella «Californication» dei Red Hot Chili Peppers c’è già un modo radicalmente diverso di descrivere il tutto. Oggi c’è un Medioevo (culturale, sociale, politico) di ritorno e la musica ovviamente ne risente: cose belle ancora se ne trovano, ma non sono paragonabili a quanto prodotto dai grandi maestri, che restano una pietra di paragone ingombrante. Se però consideriamo che le radici della musica della West Coast affondano addirittura nel rock’n’roll anni Cinquanta, ci accorgiamo di una longevità straordinaria, per un fenomeno artistico.
Si spogli dell’oggettività dello storico e faccia prevalere la sua musica del cuore…
I miei fari, quelli che ho vissuto come i miei Beatles della California, sono stati Crosby, Stills, Nash & Young (di cui avevo inconsapevolmente creato una tribute band in un periodo in cui queste ancora non esistevano) e Joni Mitchell. Al primo viaggio negli States, mentre gironzolavo per il centro di San Francisco, mi imbattei nel manifesto del concerto di Crosby & Nash, in programma il giorno dopo: è stato il mio primo live americano, un segno del destino.
Cosa pensa del festival di Coachella: può rianimare lo spirito rock californiano?
Era nato come un atto di ribellione dei Pearl Jam nei confronti del monopolio di Live Nation e Ticketmaster: per aggirarlo, a qualcuno venne in mente di fare un unico grande concerto nel deserto in cui i milionari americani cercavano un clima secco e giocavano a golf. Andò talmente bene da diventare un format. Ma all’inizio era un appuntamento alternativo, salvo poi imboccare una strada ipercommerciale. La vetta è stata nel 2016 con il Desert Trip (Bob Dylan, Rolling Stones, Neil Young, Paul McCartney, The Who e Roger Waters in cartellone, in due fine settimana consecutivi, ndr). Ma oggi è altra cosa, e l’autentico spirito del rock fatica a trovarci posto.