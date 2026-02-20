L’organista Pedretti è l’unico italiano nel film di Julian Benedikt

Come già anticipato nel 2024 dal Giornale di Brescia, l’organista bresciano Enzo Pedretti, formato al Conservatorio di Musica «Luca Marenzio», è stato selezionato come unico rappresentante italiano nel film di Julian Benedikt «Der spirit der Orgel – L’esprit de l’orgue».

La prima del docu-film

La prima del docu-film, realizzato in collaborazione con ZDF/ARTE e FFF Bayern, si è svolta domenica 15 febbraio al Cinema Babylon di Berlino. Nel pomeriggio, nella chiesa di St. Marien in Bergheimer Platz, si era tenuto un importante concerto d’organo con alcuni dei protagonisti della pellicola, tra cui lo stesso Pedretti, che un quell’occasione ha eseguito a memoria il «Carillon de Westminster» di Louis Vierne e il Preludio e Fuga in Si maggiore op. 7 di Marcel Dupré.

Insieme a Pedretti sono presenti nel film alcuni dei più illustri organisti del panorama internazionale: l’americano Cameron Carpenter, oggi organista dei Berliner Philharmoniker; Olivier Latry, titolare a Notre Dame di Parigi; Wayne Marshall; i francesi Daniel Roth, Frédéric Blanc e Christophe Mantoux; il tedesco Jürgen Essl, e altri ancora.

Locandina del docufilm «Der spirit der Orgel – L’esprit de l’orgue»

La carriera

Nonostante la giovane età, Pedretti vanta un cd inciso per Da Vinci Publishing di Osaka (Giappone), premiato con quattro stelle dalla Bbc di Londra. Nel disco affronta due tra le pagine più impegnative del repertorio organistico: la Fantasia e Fuga sul tema «Ad Nos, ad Salutarem Undam» di Franz Liszt e la Grande Sonata sul Salmo 94 di Julius Reubke.

Svolge inoltre un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sedi europee: a Parigi nelle chiese di Saint-Eustache, La Madeleine e Saint-Sulpice, oltre che a Radio France; in Svizzera alla Hofkirche e al KKL di Lucerna; in Belgio nelle cattedrali di Bruxelles, Gand e Anversa.

Il suo più recente concerto a Brescia risale al 26 dicembre 2025, al Santuario dei Miracoli, in un evento organizzato dal Bach Consort Brescia con un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, durante il quale ha presentato in prima italiana le due Ciaccone recentemente scoperte.