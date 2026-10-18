Già finita l’avventura di Posniak ad Amici: è il primo eliminato

Primo addio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ad andarsene è proprio il bresciano Daniel Posniak che è costretto interrompere il proprio percorso nel talent. Il cantante, che inizialmente aveva suscitato una buona impressione in Rudy Zerbi, non riesce a convincere il responsabile artistico che, infatti, non gli conferma il banco.
Una decisione che segna la prima eliminazione della nuova edizione: il bresciano chiede comunque di cantare la canzone che aveva preparato e al termine del brano scoppia in un pianto liberatorio: «Sono sette anni che ci provo».