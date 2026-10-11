Amici di Maria De Filippi, c’è anche il bresciano Daniel Posniak

Amici di Maria De Filippi comincia oggi su canale 5 alle 14), ma le prime indiscrezioni raccontano già molto. E le voci parlano di rivoluzioni, cambiamenti e conferme. Fra le certezze ci sono le maglie da indossare per conquistare un banco nella scuola artistica più ambita d’Italia. Una di queste è stata assegnata da Rudy Zerbi al bresciano Daniel Lorenzo Posniak (conosciuto artisticamente semplicemente come Posniak): classe 2002 è nato in città, la mamma è Adele Lonati, della famiglia nota per l’impero costruito nel settore delle macchine tessili. Nel 2023 e nel 2024 è stato tra i finalisti di Area Sanremo, sfiorando il palco dell’Ariston.
Daniel si è presentato sul palco cantando un suo pezzo inedito: il cantautore bresciano ha infatti già all'attivo diverse pubblicazioni indipendenti molto intime e pop tra cui «Movie» e «Questo Dolore».
Daniel accede alla scuola (anche se il banco non è ancora definitivo, da quest’anno infatti lo sarà solo dopo il primo periodo di lavoro) anche con il parere contrario degli altri responsabili artistici: il bresciano non ha convinto né Samurai Jay né Amadeus. Ottenere la maglia nella prima puntata, come detto, non garantisce però un banco definitivo.
In questa fase iniziale, la classe di 25 allievi è considerata «sotto esame» e costantemente a rischio. I banchi si stabilizzeranno e diventeranno davvero sicuri solo attraverso due step cruciali: il superamento delle sfide settimanali e dopo la consegna da parte dei professori della maglia d'oro del Serale.
Novità
Fra le novità inserite per dare uno scossone al programma (che stava vivendo negli ultimi anni un costante declino negli ascolti) l’aggiunta della categoria sport: i primi allievi sportivi a entrare nella scuola sono India per il judo e Gabriele per la boxe. Per loro il percorso sarà molto duro: ma ogni settimana dovranno affrontare atleti professionisti esterni e superare sfide fisiche e tecniche specifiche per poter difendere il proprio banco.