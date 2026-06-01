Claudio Baglioni ha la polmonite, rimandata di un anno la data di Brescia

Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, che lo costringerà a rimandare tutte le date, Brescia compresa, del suo «GrandTour La vita è adesso». Il concerto del cantante era previsto in piazza Loggia il 3 settembre: l’appuntamento slitterà di un anno, il 2 settembre 2027.
«Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati – fanno sapere gli organizzatori –. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto». Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.