In Castello arrivano Naska, Rose Villain e Dargen D’Amico

Torna in Castello con la sua quarta edizione «Epicentro», il festival dedicato alla nuova generazione della musica italiana. Organizzato da Cipiesse e Sinapsi, con il patrocinio del comune di Brescia, l’appuntamento prevede quattro concerti, tutti sempre con inizio alle 21: apre sabato 31 agosto Diego Naska; sabato 7 settembre sul palco Rose Villain (data già sold out) e domenica 8 settembre Dargen D’Amico (biglietti disponibili su Tiketone e Vivaticket 30 euro per Naska, 25 euro per Dargen).

Per Naska, la nuova icona del nuovo punk rock italiano, è un ritorno, mentre sarà la prima volta sia per Rose Villain, che quest’estate ha fatto ballare le spiagge di tutta Italia con la hit «Come un tuono» cantata con Guè e che aveva già fatto una capatina a Brescia nei mesi scorsi, sia per Dargen D’Amico, scelto per accontentare anche il pubblico «più maturo». Menzione a parte per la serata di venerdì 6 settembre dedicata alla musica indie con Angelica, Piazzabologna e i bresciani Le Endrigo.

Dargen D'Amico

«Il focus è la musica giovane – ha spiegato Roberto Zanetti della Cooperativa Sinapsi –, proponiamo ogni anno gli artisti più in voga, tenendo conto della capienza che il castello ci permette di avere. Senza dimenticare la musica indie emergente e i tanti bresciani che sul territorio dicono la loro».

Cage9 e teatro

La novità dell’edizione è la possibilità di assistere ogni sera all’after show: «Con Orgasmo Night diamo l’occasione, ormai da tempo, ai producer e dj bresciani di avere visibilità e pubblico - ha continuato Zanetti -. Con Cage9, lo spazio allestito all’interno della Fossa Viscontea, invece proponiamo il nostro progetto di riqualificazione acustica. Abbiamo settato gli impianti in modo che non dessero noia al vicinato: abbiamo fatto una quarantina di date senza alcuna lamentela, direi che è un buon riscontro».

Per questa edizione torna anche la collaborazione con la cooperativa La Vela che per i suoi 40 anni offre lo spettacolo «La parola che cura» di Lucilla Giagnoni, venerdì 6 settembre alle 20.15 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). «Siamo molto contenti di rinnovare il patrocinio a questa iniziativa – ha commentato ieri, in conferenza stampa, il consigliere comunale con delega alle Attività Culturali, Francesco Tomasini –. Il Festival segue due linee per noi molto importanti: da una parte la valorizzazione del castello con l’attenzione a varie fasce d’età, e dall’altra la valorizzazione della scena musicale bresciana».

Gli altri eventi

Il finale di stagione in Castello però non sarà solo con Epicentro, ma si andrà ad esaurire anche il calendario di eventi targati We Love Castello. Già domani sera è atteso alle 21 Leonardo Manera con il suo spettacolo «Homo Modernus», in una serata – ad ingresso libero – in collaborazione con il Coordinamento famiglie affidatarie di Brescia, che vedrà coinvolti anche l’attore Roberto Capo e in veste di presentatrice Chiara Giacomelli.

Venerdì 30 agosto revival anni ’90 con «Teenage Dream» (già sold out) e dalle 23 alla Cage9 la serata Splendido Splendente. Domenica 1 settembre la musica dei due producer Draxter e Cvmpanile; martedì 3 settembre l’incontro con le giornaliste le giornaliste Francesca Mannocchi e Cecilia Sala sulla comunicazione di temi «impegnati» tramite i social.