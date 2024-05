We Love Castello: la nuova stagione al via tra musica, enogastronomia, feste

Si inizia il 23 maggio e si finisce l’8 settembre. Si preannuncia un’altra stagione - la quinta consecutiva - all’insegna del divertimento quella in programma in Castello tra musica, enogastronomia, cosplay e chi più ne ha, più ne metta. Anche quest’anno il bastione cittadino vivrà dei numerosissimi appuntamenti di We Love Castello, la rassegna organizzata da Palcogiovani, Kitchen Events e 94 Investimenti che per l’edizione 2024 ha come slogan «Fa battere il cuore della città». La compagine ha partecipato e vinto il bando pubblicato da Fondazione Brescia Musei, ricevendo l'incarico per l’organizzazione del palinsesto di eventi 2024 e 2025. A questo si aggiungono le attività organizzate da Fondazione Brescia Musei d’intesa con il Comune di Brescia, per un’estate all’aria aperta con manifestazioni rivolte a giovani e alle famiglie.

La presentazione della nuova stagione di We love Castello - © www.giornaledibrescia.it

La nuova edizione: le novità

Quella che inizierà il prossimo 23 maggio «sarà una nuova edizione che affonda radici solide nel successo delle precedenti - osserva Cristian Delai di Palcogiovani - e conferma ancora una volta il Castello come uno dei luoghi di incontro, divertimento e aggregazione prediletti dai bresciani e anche dai tanti turisti in città: basti pensare che l’edizione passata ha totalizzato 380mila presenze ed è stata all’insegna, ancora una volta, della solidarietà»,

Continuità con i successi degli anni scorsi, ma anche tante importanti novità: «La principale è l'apertura della Fossa Viscontea - annuncia Matteo Castellazzo di Kitchen Events - che, grazie ai lavori di restauro e ristrutturazione del Grande Miglio portati a termine da Fondazione Brescia Musei e dal Comune di Brescia nel 2023, è di nuovo pronta ad accogliere spettacoli e musica».

Belvedere 030, il FoodTruck Village del Bastione di San Faustino situato in piazzale della Locomotiva, sarà aperto dal 23 maggio all'8 settembre da lunedì a venerdì dalle 18 a mezzanotte e il sabato e la domenica dalle 11 a mezzanotte. Ancora più varia sarà la tradizionale turnazione di cucine a quattro ruote, in modo da proporre menu sempre diversificati, accompagnati dall’ormai tradizionale selezione di birre artigianali affiancate alle tradizionali bevande. Qui saranno inoltre organizzati eventi enogastronomici per valorizzare i piccoli produttori e le eccellenze locali e nazionali e uno spazio verrà riservato a eventi privati. Il main stage del Bastione sarà allestito solamente per i grandi festival, mentre le iniziative di carattere quotidiano saranno realizzate nel nuovo spazio polifunzionale creato nella Fossa Viscontea. «L’utilizzo della Fossa per concerti o serate di intrattenimento consentirà di non generare emissioni sonore che sforino i livelli di zonizzazione acustica minima» promette l’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Andrea Poli.

Musica indie e festa degli studenti

Il lavoro relativo all'area eventi è stato svolto in partnership con la cooperativa bresciana Sinapsi, che dal 2021 collabora e investe con We Love Castello. Inoltre anche quest’anno è stata confermata la sinergia con le associazioni universitarie per il Parallel Festival, che ospiterà due novità della musica indie italiana: Assurditè e i bresciani Barkee bay, oltre al dj set di Estremo, anche lui bresciano, noto per essere il produttore, tra gli altri, di Madame e di Marco Mengoni. Grazie a Palcogiovani tornerà in Castello anche «Link – Students Connection», la festa degli studenti culmine del progetto Babilonia, che coinvolgerà diverse realtà giovanili in un percorso di formazione e consapevolezza nella produzione di eventi. Sul palco Diss Gacha e Finesse, artisti di primo piano dell'hip hop italiano. In cartellone è stato riconfermato anche «Bs Cos Com», il festival del cosplay che vedrà la partecipazione di Giorgio Vanni e Cristina d'Avena.

La collaborazione con l'associazione Festa della Musica è stata ampliata con l'introduzione di 4Quarti, storico evento che vedrà sul palco oltre 80 musicisti, e con la riedizione del palco elettronico tra le mura del Castello. Anche Soleil tornerà nuovamente sul Cidneo per due serate che, grazie alla nuova partnership con This is World, porterà in Castello due dj della scena internazionale: il londinese Joshwa e il messicano Andruss, icone dell'elettronica e protagonisti di festival internazionali come El Row.

Candle Light, i concerti a lume di candela

Novità assoluta del 2024 è la partnership con Fever Entertainment per la realizzazione di quattro tappe estive di Candle Light, i concerti a lume di candela. Con Latteria Molloy arriva una nuova rassegna musicale che porterà a Brescia tre dj set i cui protagonisti verranno svelati a breve. Sarà proposto anche il Silent party e dal 5 giugno torna il mercoledì firmato Waikiki. «Altri eventi sono già fissati, ma ancora non annunciabili per questioni contrattuali con gli artisti, e altri ancora sono in fase di progettazione, coinvolgendo anche altre piccole e grandi realtà di Brescia - spiegano gli organizzatori -. Di certo si finirà in bellezza con la terza edizione di Epicentro Music Festival, organizzato con Cipiesse nell'ambito del quale sono già stati annunciati Rose Villain e Dargen D'Amico».

Attività per bambini e famiglie

Molti anche gli appuntamenti organizzati da Fondazione Brescia Musei rivolti a grandi e piccini: un articolato palinsesto di attività ludico didattiche per bambini, famiglie e adulti, per un cartellone di proposte, alcune realizzate in collaborazione con l’associazione Amici del Cidneo, in programma da giugno a settembre. Dai laboratori per sperimentare diverse tecniche artistiche a camminate, anche sul far della sera, per scoprire gli spazi verdi del parco urbano fino alle visite guidate tra le opere del Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e del Museo delle Armi Luigi Marzoli. Confermato anche quest’anno il Summer camp che dal 10 giugno al 6 settembre torna anche in Castello dando la possibilità, attraverso due format dedicati ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, di immergersi negli spazi del Falcone. Da luglio, infine, Fondazione Brescia Musei aggiungerà un nuovo tassello alla proposta culturale per i bresciani e visitatori del colle Cidneo, con l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo dedicato all’artista bresciano Giuseppe Bergomi, a cui verrà dedicata una completa e aggiornata monografia negli spazi del rinnovato Grande Miglio, che si completerà nei chiostri del Museo di Santa Giulia.

Una stagione densissima di appuntamenti che è sostenuta anche da BTL – Banca del Territorio Lombardo, principale partner del progetto We Love Castello 2024.