Rose Villain a Brescia per il firmacopie: «Ma quanti siete?»

Centinaia di fan all’instore tour al centro commerciale Elnos di Roncadelle per Rose Villain. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha presentato il nuovo album Radio Sakura che custodisce al suo interno anche il fortunato brano sanremese «Click Boom».

Dopo il disco d’esordio Radio Gotham Rose Villain ha incontrato il suo pubblico autografando le copie del suo nuovo disco. Entrata trionfale per lei che viene accolta dalle urla di tutti i presenti. Felpa larga viola, jeans sportivo e Timberland ai piedi per la cantante che sulle note di «Click Boom» accenna un balletto mentre i ragazzi e le ragazze in fila per incontrarla cantano a squarciagola.

«Ma quanti siete? Che bello vedervi. Non vedo l’ora di conoscervi uno a uno» le uniche parole di Rose prima della trafila di firme e foto.

Quella bresciana è una delle prime tappe del tour di presentazione dell’album pubblicato l’8 marzo. Il titolo del nuovo lavoro rimanda a sakura, simbolo della rinascita, ed è dedicato alle passioni della cantante e al suo viaggio interiore affrontato attraverso la sperimentazione di vari generi musicali.

Affiancano «Click Boom» brani realizzati in collaborazione con Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè. Rose Villain sta vivendo in questo periodo un picco di notorietà grazie anche alla serie «Nuova Scena», su Netflix, con i colleghi Geolier e Fabri Fibra.