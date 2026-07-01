Riecco il Brescia Summer Music, il 2 luglio a Campo Marte c’è 22Simba

Da domani torna il Brescia Summer Music e riporta in città alcuni dei più importanti artisti del panorama italiano e internazionale, trasformando luoghi simbolo come Campo Marte, Piazza della Loggia e il Castello in grandi palchi a cielo aperto. Organizzata da Cipiesse, col patrocinio del Comune, la rassegna è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di richiamare migliaia di spettatori grazie a una proposta che abbraccia generi e generazioni diverse.
Ad aprire il festival, domani, sarà la nuova scena urban italiana con 22Simba, rapper emergente fra i più interessanti del momento. Classe 2002, originario di Saronno, si è fatto conoscere a partire dal 2021, quando ha pubblicato i singoli «Mama» e «Per i Roiz». La consacrazione è arrivata con l’ep «La Cura», certificato disco d’oro grazie anche alla collaborazione con Marracash. Nel suo live bresciano sarà affiancato da Lil Cr, Nabi e Incis Zone. Il biglietto early entry (con ingresso alle 18.30) costa 37 euro; quello regolare (accesso dalle 19.30) 30 euro: prevendite su Ticketone e Vivaticket.
La settimana
Sabato sarà poi la volta di Emma, una delle voci femminili più amate della musica italiana. Vincitrice del Festival di Sanremo nel 2012 ha collezionato numerosi dischi di platino. Lunedì 6 luglio salirà invece sul palco Gemitaiz, tra i rapper più influenti della scena hip hop. L’8 luglio spazio al rock internazionale con gli Europe, la leggendaria band svedese diventata celebre in tutto il mondo grazie all’intramontabile The Final Countdown, mentre il giorno successivo toccherà a Frah Quintale, artista bresciano tra i principali esponenti dell’indie-pop italiano. Le sue canzoni, caratterizzate da atmosfere leggere e testi autentici, hanno conquistato una vasta generazione di ascoltatori con brani come Missili e Due Ali. Chiuderanno i Negramaro venerdì 10 luglio. Guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, porteranno a Brescia un viaggio attraverso vent’anni di carriera.
Piazza Loggia
Dopo gli appuntamenti a Campo Marte, il festival si sposterà per la seconda parte in piazza della Loggia, che ospiterà dal 2 al 6 settembre Fiorella Mannoia, Luca Carboni, i Pooh e Il Volo il 6 settembre.