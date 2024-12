Tutti i concerti di Santo Stefano tra città e provincia

Nutrito, in città e provincia, il calendario degli appuntamenti musicali di dopodomani, giovedì 26 dicembre.

In città

A Brescia, alle 16.30, nella chiesa di Santa Giovanna Antida di via Quinta 51 (zona Torricella), il corpo bandistico Urago Mella proporrà il Concerto di Santo Stefano, che chiuderà le celebrazioni dell’anno dedicato al centenario della fondazione dell’associazione. Dirigerà il maestro Marco Rampini.

Sarà un viaggio musicale ricco di emozioni che partirà con l’inno dell’associazione «Hurrà I Go, Mella!», proseguirà con la proposta di danze popolari orientali e irlandesi e terminerà con celebri colonne sonore e con suggestive melodie natalizie. Partecipazione gratuita.

L’associazione Orchestra di mandolini e chitarre «Città di Brescia», nell’ambito del 50° anniversario della fondazione propone alle 16 nella chiesa di San Francesco, nell’omonima via, «50 anni di musica e cultura», Concerto di Natale. Dirige Claudio Mandonico.

In provincia

Quanto alla provincia, come da tradizione, al Cinema Cristal di Salò ritornano la piccola e la grande orchestra dell’associazione banda cittadina per gli auguri. La banda giovanile, diretta dal maestro Gian Piero Guerra, si esibirà per prima. Poi toccherà all’orchestra «adulta» è diretta dal maestro Angelo Bolciaghi. Inizio spettacolo ore 20.30 con Ingresso gratuito.

Alle 20.30 a Iseo, nella nuova palestra delle scuole medie in via Martiri della Libertà 6 /A, concerto di Natale con i tipici brani della tradizione scelti dal maestro Costanzo Manza. A Monticelli alle 21 nella chiesa parrocchiale si esibirà la banda Santa Cecilia.

Alle 16.30 al palasport dell’oratorio di Bovezzo il coro Calliope si accompagnerà al complesso filarmonico G. Gabrieli per il concerto «L’opera sotto l’albero». Diretto dai maestri Giuseppe Tagliani, Marco Simonelli e Fabrizio Zanini, con la presenza dei solisti Alessia Pintossi (soprano), Tiziano Rosati (basso/baritono), Matteo Falcier (tenore), offrirà musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini e di Ludwig van Beethoven.

Su Teletutto

Il concerto di Natale dello scorso 18 dicembre al Teatro Grande sarà trasmesso tre volte nel corso delle prossime feste dall’emittente Teletutto: la prima domani, giorno di Natale, alle 20.30 e poi il 31 dicembre e il 6 gennaio.