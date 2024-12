Il Vespro della Beata Vergine accende il Natale del Teatro Grande

Un Concerto di Natale di grande rilievo quello proposto al Teatro Grande: è stato infatti eseguito il monumentale Vespro della Beata Vergine di Monteverdi in versione originale e integrale. Protagonista dell’evento un corposo ensemble vocale e strumentale di oltre quaranta specialisti: il Coro e Orchestra Cremona Antiqua con la direzione del maestro Antonio Greco.

La serata

Subito, in avvio, una sorpresa: il versetto solista iniziale Deus in auditorium eseguito nel palco reale. È vero: il luogo ideale per l’esecuzione di questa musica dovrebbe essere una cattedrale, ma anche il teatro ha le sue suggestioni. Nel responsorio l’ensemble ha dispiegato la piena sonorità del coro e dei quattro tromboni eseguendo quella che si potrebbe definire la «sigla musicale» dei Gonzaga, la stessa utilizzata pochi anni prima da Monteverdi all’inizio dell’Orfeo.

Il Vespro prevede quindi un’alternanza di momenti fastosi, dinamici e solari (i salmi) e di pagine più intime, raccolte e notturne (i sacri concerti). Bello l’effetto del Nigra sum proposto dal tenore solista e dalla tiorba nel palco destro di proscenio. Alla grandiosità dei primi salmi si contrapponeva la finezza di Pulcra es amica mea in duetto per voci femminili con arpa, nonché del terzetto Duo Seraphim con evocazione del misticismo angelico attraverso gli ardui melismi in certame canoro a distanza.

Conclusione

Ecco quindi il policorale Nisi Dominus con mirabile conclusione, il solistico Audi coelum con eco sfociante in una semplice quanto suggestiva preghiera corale, l’ultimo salmo Lauda, Ierusalem, la virtuosistica Sonata sulla litania Sancta Maria (con attenta interpretazione delle proporzioni, uno dei vertici di questa esecuzione), l’inno Ave Maris Stella (con strumenti in lontananza) e il grandioso Magnificat.

Ben preparate le voci soliste, affiatati gli strumenti (archi, cornetti, tromboni, tiorba, arpa, clavicembalo e organo), precisa ed efficace la direzione di Antonio Greco. Pubblico attento e plaudente per l’ascolto di un’ora e mezza di musica del primo Seicento: complessa e impegnativa, ma indubbiamente geniale e fascinosa.