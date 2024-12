Cosa fare a Natale: tutti gli eventi sul sito del GdB e su aBrescia

Il Natale è nell’aria e Brescia, con la sua provincia, si trasforma in un meraviglioso scenario di luci, eventi e tradizioni, offrendo un ricco palinsesto di eventi per tutte le età. Per orientarsi tra le numerose iniziative, e non perdere nemmeno un appuntamento, ecco due punti di riferimento dedicati a questo periodo speciale, in cui scoprire gli eventi in programma sul territorio: la sezione «Verso Natale» sul nostro sito e «Gli eventi di Natale a Brescia» sul portale aBrescia, l’agenda online del GdB dedicata agli appuntamenti di città e provincia. Due spazi digitali ricchi di suggerimenti per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Sul sito del GdB

Nella sezione «Verso il Natale» sul nostro sito, si possono trovare storie, curiosità e notizie per avvicinarci al Natale. Dalla luminaria in centro storico al calendario degli spettacoli itineranti degli zampognari, passando per i laboratori creativi per bambini organizzati nei quartieri ai concerti natalizi che rendono unica l’atmosfera delle festività.

E per chi ama scoprire nuove tradizioni, non perdere gli eventi dedicati ai sapori del Natale, tra mercatini gourmet e degustazioni a tema. Ogni giorno troverai ispirazioni per arricchire il tuo calendario di dicembre con momenti indimenticabili.

Sul portale aBrescia

Tutti gli eventi di Brescia e provincia sono consultabili su abrescia.giornaledibrescia.it

La sezione «Gli eventi di Natale a Brescia» sul portale aBrescia offre una panoramica dettagliata degli appuntamenti natalizi in città e provincia. Tra gli eventi segnalati, spiccano i suggestivi mercatini di Natale a Calvagese della Riviera, il «Concerto di Natale» a Botticino e lo spettacolo teatrale per famiglie «Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale» a Longhena.

Non mancano iniziative culturali, come incontri letterari e corsi di pasticceria dedicati ai dolci natalizi, ideali per immergersi nell'atmosfera festiva e condividere momenti speciali con i propri cari.

Come partecipare

Hai un evento natalizio da segnalare? Puoi farlo direttamente sul portale di aBrescia, contribuendo a rendere ancora più ricco il Natale per tutta la comunità.