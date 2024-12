A Monticelli anche brani dei Coldplay nel concerto di Natale

Un inverno all’insegna degli eventi legati alle feste natalizie, con un occhio ad un 2025 che avrà come avrò un nuovo centro per gli eventi: il chiosco del Parco delle querce.

Giovedì 26 dicembre (alle 21 nella chiesa parrocchiale) si terrà infatti il concerto di Santo Stefano della banda Santa Cecilia. Il concerto sarà quest’anno «meno classico», con un programma che vedrà affiancare ai classici natalizi alcuni pezzi pop di artisti quali i Coldplay o il duo Simon & Garfunkel.

Epifania

Lunedì 6 gennaio (alle 16, sempre nella chiesa parrocchiale) toccherà invece al coro lirico Giuseppe Verdi esibirsi per il concerto dell’Epifania. In questa occasione a farla da padrona sarà una scaletta formata da tutti i grandi pezzi legati al Natale. Il concerto del coro bresciano, diretto dal maestro Edmondo Savio e con le note introduttive di Patrizia Spreafichi, vedrà poi tra gli altri interpreti il soprano Veronica Gasparini, il tenore Gabriele Nassini, il baritono Narcisse Monga e la pianista Elisea Perini.

Gli altri eventi

Terminati i concerti, inizierà l’organizzazione dei tanti eventi che accompagneranno il 2025, con una nuova location per alcuni di questi, ovvero il nuovo chiosco del parco posto nel centro del paese. La struttura ha trovato infatti un gestore in Loretta Plona ed ha aperto i battenti domenica 15 dicembre. L’area verde, posta lungo via IV Novembre e denominata «Giardino botanico delle querce», è una sorta di vero e proprio centro per il bel borgo della Franciacorta.

Un’area che presenta tante querce, giochi per i bambini, una zona fitness, un’ampia area cani da ben 2.000 mq e ora il punto ristoro. Il progetto per un polmone verde a Monticelli, ricordiamolo, nasce ad inizio anni 2000 con l’Amministrazione Angelo Bozza (erano già presenti l’attuale sindaco Ugo Buffoli e il suo predecessore Paolo Musatti) nell’ambito dell’area residenziale delle «4 vie».