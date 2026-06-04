Blanco, il videoclip di «Maledetta rabbia» riceve due premi

Tenutesi nelle scorse ore, ai Videoclip Italia Awards doppio premio per il video del singolo «Maledetta rabbia» di Blanco: diretto dal collettivo Broga’s e rilasciato a giugno 2025, il girato, che a far da sfondo a un testo in cui si racconta la fine di una relazione, è stato votato come migliore videoclip pop e migliore videoclip italiano.