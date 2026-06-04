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Blanco, il videoclip di «Maledetta rabbia» riceve due premi

È stato votato ai Videoclip Italia Awards come migliore videoclip pop e migliore videoclip italiano
Marco Zanetti
Un frame tratto dal videoclip ufficiale
Un frame tratto dal videoclip ufficiale

Tenutesi nelle scorse ore, ai Videoclip Italia Awards doppio premio per il video del singolo «Maledetta rabbia» di Blanco: diretto dal collettivo Broga’s e rilasciato a giugno 2025, il girato, che a far da sfondo a un testo in cui si racconta la fine di una relazione, è stato votato come migliore videoclip pop e migliore videoclip italiano.

Il video

Il tutto avvolto da atmosfere che danzano tra il folle e il grottesco, allestite su un set da film hollywoodiano e strizzano l’occhio al nonsense. A tal proposito citiamo un gigante che si fa la pedicure su una griglia rovente, l’artista che indossa un vestito da donna argento glitterato (immagine diventata subito iconica) e incontra una dama dell’Ottocento che fa rifornimento ai cavalli ad una pompa di benzina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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