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Blanco vola in Kosovo: sarà sul palco di Dua Lipa al Sunny Hill Festival

Prestigioso traguardo internazionale per il 23enne di Calvagese. Il 31 luglio nella lineup insieme a Katy Perry e Martin Garrix

Nemmeno il tempo di archiviare il debutto – andato in scena ieri sera con la «data zero» di Marostica – che per il Tour Estate 2026 di Blanco si profila già un prestigioso traguardo internazionale. Il ventitreenne cantautore di Calvagese della Riviera sarà infatti tra gli ospiti ufficiali del Sunny Hill Festival, la celebre rassegna musicale fondata dalla popstar britannico-kosovara Dua Lipa insieme al padre Dukagjin.

Per l'artista bresciano si tratta di un debutto assoluto su uno dei palchi più caldi e rilevanti dell’Europa dell'Est, inserito in una line-up che per l'edizione 2026 schiera colossi del pop mondiale come Katy Perry, Martin Garrix e Lewis Capaldi.

Una staffetta ideale e tutta italiana: Blanco calcherà lo stesso palco che nel 2022 aveva visto protagonista Mahmood, suo storico partner artistico a Sanremo. Prima del volo per i Balcani, la corsa estiva di Blanco proseguirà senza sosta nei principali festival della Penisola, ma l'appuntamento di fine luglio a Pristina si preannuncia già come una delle tappe più internazionali e significative della sua estate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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