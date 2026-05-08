Blanco, dopo l’album MA’ a Bologna per il primo tour nei palazzetti

Venerdì 8 maggio il cantante bresciano Blanco sarà a Bologna per il suo primo tour nei palazzetti, dopo l’uscita del nuovo album MA' : quindici brani, di cui 11 inediti oltre ai singoli estratti negli scorsi mesi «Piangere a 90», «Maledetta Rabbia» e «Anche a vent'anni si muore» e al più recente «Ricordi» con Elisa , che unisce due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi. Nel disco è presente anche la collaborazione con Gianluca Grignani per «Peggio del diavolo», brano iconico dall'anima rock.

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Un rapporto profondo, mai incrinato, che nel tempo cambia forma e si traduce in parole oggi raccolte in un racconto diretto e sincero. Tutto il disco si muove attorno a un messaggio positivo, cercando luce anche nei momenti più complessi.

La scalata in classifica

Salito alla ribalta nel 2021 con «La canzone nostra» e «Mi fai impazzire», Blanco ha pubblicato il disco d'esordio «Blu celeste», trainato dai singoli «Notti in bianco», «Ladro di fiori», «Paraocchi», l'omonimo brano e «Finché non mi seppelliscono», nel settembre dello stesso anno.

Nel 2022 ha vinto il 72esimo Festival di Sanremo con «Brividi», un duetto con Mahmood entrato nelle classifiche di vari Paesi e con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022, classificandosi al sesto posto. Lo scorso anno è stato autore di tre brani presentati a Sanremo: «Se t'innamori muori» di Noemi, «Lentamente» di Irama e «La cura per me» di Giorgia.