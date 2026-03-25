Blanco, nuovo singolo con Elisa: si intitola «Ricordi»

A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album «Ma’», in uscita il 3 aprile, Blanco svela la tracklist del progetto e le due collaborazioni che lo arricchiscono: dopo «Peggio del diavolo» con Gianluca Grignani – anticipata pochi giorni fa con un video spoiler sui suoi canali social – annuncia il nuovo singolo estratto «Ricordi» con Elisa, dal 27 marzo sulle piattaforme digitali e in radio per Emi Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

La collaborazione con Elisa

Il brano aggiunge – dopo i già editi «Piangere a 90», «Maledetta Rabbia» e «Anche a vent'anni si muore» – un nuovo capitolo al prossimo lavoro, dando vita all'incontro tra due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, Blanco ed Elisa, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi.

Scritto anni fa da Blanco tra Londra e Parigi, Ricordi ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell'incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva. Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante «Il primo tour nei palazzetti» di Blanco.

Tour estivo

A questi appuntamenti si affianca anche il «Tour Estate 2026». Queste le date nei palasport: 17 aprile Jesolo (VE), 20 aprile Firenze, 23 aprile Padova, 25 aprile Torino, 29 e 30 aprile Roma, 2 e 3 maggio Bari, 5 maggio Eboli (SA), 6 maggio Napoli, 8 maggio Bologna, 11 e 13 maggio Milano, 16 maggio Pesaro. E queste le date estive: 29 giugno Marostica (VI), 21 luglio Palmanova (UD), 26 luglio Catania, 2 agosto Gallipoli (LE), 6 agosto Alghero (SS), 9 agosto Cinquale (MS), 12 agosto Baia Domizia (CE).