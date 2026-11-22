Uno spettacolo con musica, teatro, talk e tanti ospiti di livello per parlare di (e far parlare le) donne nella Giornata per l’eliminazione della violenza di genere. È «Raccontami una donna», in scena mercoledì 25 novembre al Teatro Sociale, con la direzione artistica di Andrea Valli e la conduzione di Maddalena Damini (alle 20.30; il biglietto unico costa 25 euro, disponibile in prevendita su Vivaticket, con l’incasso che sarà devoluto alla Casa delle Donne - Centro Antiviolenza di Brescia e alla Associazione Culturale Butterfly).
Ci ha spiegato Valli: «Lo show è un canto corale che parte dall’esperienza consolidata della Trait d’Union Band - otto musicisti, due attrici - a cui sono affidati (nomen omen, ndr) i momenti di collegamento con pillole musicali e teatrali a tema estratte dal loro repertorio, per poi coinvolgere più voci. Vogliamo sensibilizzare intorno a un fenomeno troppo spesso sottovalutato o derubricato a fatto privato, oltre che di raccogliere fondi a vantaggio di realtà che nel quotidiano si prendono cura di donne oggetto di violenza, fisica o psicologica. Essendo le spese organizzative coperte da sponsor, l’incasso andrà per intero agli enti beneficiari».
Tra i tanti contributi di una serata molto densa, spicca quello dell’«ospite speciale» BigMama, rapper campana (all’anagrafe Marianna Mammone) che si è imposta all’attenzione del pubblico nazionale attraverso uno stile anticonformista, imperniato su una notevole empatia verso l’altro come sull’espressione senza troppi filtri, legata alla «body positivity» e nemica di ogni discriminazione, non solo quelle connesse all’aspetto fisico.
In attesa della serata, l’artista avellinese ha risposto a un paio di domande.
BigMama: vive di musica e parole, e di recente si è messa al servizio di un tema come la violenza contro le donne anche scrivendo «Cicatrice», sigla di chiusura della serie tv «Melania Rea», incentrata su un femminicidio del 2011. Ritiene che chi gode di ampia visibilità debba utilizzarla anche per dare risalto a certi temi?
Ne sono convinta, e sono infatti molto attiva in materia, non da oggi. Il mio lavoro mi ha insegnato che parlare è sempre la mossa migliore quando si vuole dare un contributo per migliorare la posizione degli altri. In una situazione di violenza, le persone si sentono sole, abbandonate, e quindi essere con loro ha sempre un valore: parlare con gli altri come anche ascoltare le testimonianze altrui, può far aprire gli occhi a tante persone che ancora li tengono chiusi. È ciò che intendo fare pure a Brescia.
Esiste un problema culturale, visto che nelle relazioni anche tante ragazze confondono atteggiamenti troppo pressanti e possessivi con l’amore?
Purtroppo ci sono relazioni malate, specialmente quando la donna viene considerata qualcosa da possedere. Relazioni la cui tossicità teniamo nascosta perché ci fa vergognare, perché veniamo fatte sentire colpevoli e non riusciamo a liberarci da questo malessere e dal senso di colpa che ci viene appioppato. Bisogna invece portarle allo scoperto, parlare della propria storia e non dare nulla per scontato, perché la gelosia estrema e violenta non è mai una forma d’amore. L’appello è: se siete vittime parlate, cercate aiuto, denunciate. E ricordate che non siete mai colpevoli di situazioni manipolatorie, in cui subite violenza.