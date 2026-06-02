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Ambra è tornata 32 anni dopo «T’appartengo» con il jingle per Dietorelle

L’attrice, cantante e showgirl ha pubblicato un video con una canzone che lancia «il “Giura” 3.0: «Libera»
Un frame del video di Ambra
Un frame del video di Ambra

«Nella tasca tutto il giorno, lei mi guarda, non resisto. Io la gusto, ah. Che carattere.Ciao, caramella, piacere, tu senza pensieri e io? Libera, come me»: è con questo testo che Ambra Angiolini è tornata a cantare. A 32 anni da «T’appartengo» – la hit sopravvissuta ai tempi di «Non è la Rai» diventando un classico dei karaoke all’italiana e delle serate amarcord – la showgirl e attrice ha lanciato un nuovo, breve jingle. Lo ha fatto per un post pubblicitario per il brand di caramelle Dietorelle.

«Quando un brand come Dietorelle ti lascia la libertà di fare un viaggio creativo, smetti di essere solo un volto. E da qui è nato uno spot che ho scritto e immaginato esattamente come lo vedete – ha scritto su Instagram lanciando il video –. Ho capito una cosa semplice e quindi fortissima : io e le caramelle @dietor_dietorelle insieme siamo una hit».
E ha aggiunto, per i più nostalgici: «Il “Giura” 3.0 di questo jingle è una parola sola: “Libera”».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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