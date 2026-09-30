Musei Civici: nuovi orari, ma sabato c’è la Notte della Cultura

Con l’arrivo di ottobre cambia l’orario dei Musei Civici di Brescia. Da giovedì 1° ottobre e fino al 31 maggio entra in vigore quello invernale: le sedi gestite da Fondazione Brescia Musei saranno aperte al pubblico fino alle 18.
Il nuovo orario riguarda il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli. Vale anche per le mostre temporanee in corso: Franca Ghitti. Storia di Altri Alfabeti e La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un’eterna bellezza a Santa Giulia e Cristina Mittermeier. La grande saggezza al Grande Miglio del Museo del Risorgimento.
Il nuovo orario avrà però subito un’eccezione. Sabato 3 ottobre torna la Notte della Cultura e per l’occasione tutti i Musei Civici saranno aperti gratuitamente dalle 18 alle 23, con ultimo ingresso alle 22.15.
Si torna nel luogo dove fu trovata la Vittoria Alata
Tra gli appuntamenti della serata ce n’è uno decisamente meno consueto. A Brixia sarà eccezionalmente accessibile l’intercapedine nella quale nel 1826 furono ritrovati la Vittoria Alata e i bronzi archeologici bresciani. Nel luogo della scoperta è ancora leggibile l’epigrafe che ricorda il ritrovamento.
Sempre nel Parco archeologico, alle 18 è in programma una visita guidata al Teatro Romano dedicata ai lavori di scavo. Alle 21 si potrà invece partecipare a una visita speciale accompagnata dalla lettura di documenti che ricostruiscono la progressiva scoperta dell'antico foro e dei bronzi. Le visite sono gratuite fino a esaurimento dei posti, ma richiedono la prenotazione al Cup di Brescia Musei.
Laboratori, fotografie e un percorso da fare con l’olfatto
Il programma prosegue a Santa Giulia, dove alle 18.30 La memoria delle cose_Franca Ghitti coinvolgerà le famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni in un laboratorio con l'argilla ispirato ai segni e agli alfabeti dell'artista.
Alle 19.30 è invece prevista una visita guidata a La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un'eterna bellezza, la mostra che mette la statua romana davanti agli obiettivi di quaranta protagonisti della fotografia italiana contemporanea.
Alla Pinacoteca Tosio Martinengo, alle 19, entra in gioco un senso meno abituale per una visita al museo: l'olfatto. L'Aroma dell'arte propone un percorso tra le sale attraverso le essenze create dal profumiere Antonio Gardoni per Bogue-profumo.
Al Castello tra fotografia e realtà virtuale
La Notte della Cultura arriva anche al Castello di Brescia. Alle 20 si terrà una visita guidata gratuita alla mostra Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza.
Museo delle Armi Luigi Marzoli e Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia saranno invece liberamente visitabili. Qui sarà disponibile anche La Leonessa racconta, esperienza in realtà virtuale che permette di incontrare idealmente quattro personaggi della storia risorgimentale: Filippo Ugoni, Tito Speri, Felicita Bevilacqua e Giuseppe Nodari.
Per le attività che richiedono la prenotazione è possibile rivolgersi al Cup – Centro unico prenotazioni di Brescia Musei, allo 030 8174200 oppure all'indirizzo cup@bresciamusei.com