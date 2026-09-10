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Musei, cinema all’aperto e campus: numeri positivi per l’estate bresciana

I musei civici, aperti gratuitamente a tutti i residenti nel Bresciano, hanno registrato 2.107 visitatori bresciani e 10.253 ingressi dalla provincia
Il museo Santa Giulia
Il museo Santa Giulia

Musei come rifugio dal caldo, cinema sotto le stelle e campus per bambini: si chiude con numeri positivi l’estate culturale promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei. Ad agosto i musei civici, aperti gratuitamente ai residenti in città e in provincia, hanno registrato 2.107 visitatori bresciani e 10.253 ingressi dalla provincia. Un dato che conferma la voglia di riscoprire il patrimonio locale anche nei mesi più caldi. Per i residenti in città il risultato è in linea con il 2025 e nettamente superiore alla media mensile dei primi sette mesi del 2026.

Gli altri numeri

Crescono anche i numeri legati a laboratori, visite guidate e teatralizzate hanno coinvolto 180 partecipanti, con un aumento del 20%. Ottimo anche il bilancio dell’«Eden d’estate» al Viridarium del Museo di Santa Giulia: 86 proiezioni e 17.648 presenze complessive, in linea con il record dello scorso anno.

Nel solo agosto gli spettatori sono stati 7.758 tra arena estiva e Nuovo Eden di via Nino Bixio. In 6.436 hanno scelto il cinema all’aperto, il 15,4% in più rispetto ad agosto 2025. Dieci i sold out, dieci le serate con oltre 300 presenze e 654 i partecipanti ai due cineconcerti nell’intera stagione.

Segno positivo, infine, anche per i Summer camp di Fondazione Brescia Musei, che hanno coinvolto 873 bambini in 14 turni. In forte crescita il Summer camp baby (+60%) e quello per adolescenti in inglese (+79%), che ha superato per iscrizioni la proposta in italiano.

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