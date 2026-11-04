Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura
Cultura

È morto il regista Tinto Brass, maestro del cinema erotico italiano

Era nato a Milano il 26 marzo 1933. Aveva studiato Giurisprudenza ma si appassionò subito al cinema
Il registra Tinto Brass è morto a 93 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il registra Tinto Brass è morto a 93 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È morto stamattina intorno alle 10.30 a Roma il regista Tinto Brass. A darne notizia la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. Per ora la famiglia prevede per i funerali una cerimonia strettamente privata. Era nato a Milano il 26 marzo 1933.

Regista, sceneggiatore, montatore e scrittore italiano, considerato il maestro del cinema erotico italiano, «Tinto», all'anagrafe Giovanni, era nipote del pittore Italico Brass, sposato con una donna russa con la quale si era trasferito da Gorizia a Venezia, acquistando l'Abbazia della Misericordia, dove esponeva.

Nato a Milano, aveva studiato Giurisprudenza ma si appassionò subito al cinema. Tra i suoi film più conosciuti Salon Kitty (1976), La chiave (1983), Caligola (uscito nel 1984), Miranda (1985), Capriccio (1987), Paprika (1990) e Monella (1998). 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Tinto Brass
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...