È morto il regista Tinto Brass, maestro del cinema erotico italiano

È morto stamattina intorno alle 10.30 a Roma il regista Tinto Brass. A darne notizia la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice Brass. Per ora la famiglia prevede per i funerali una cerimonia strettamente privata. Era nato a Milano il 26 marzo 1933.
Regista, sceneggiatore, montatore e scrittore italiano, considerato il maestro del cinema erotico italiano, «Tinto», all'anagrafe Giovanni, era nipote del pittore Italico Brass, sposato con una donna russa con la quale si era trasferito da Gorizia a Venezia, acquistando l'Abbazia della Misericordia, dove esponeva.
Nato a Milano, aveva studiato Giurisprudenza ma si appassionò subito al cinema. Tra i suoi film più conosciuti Salon Kitty (1976), La chiave (1983), Caligola (uscito nel 1984), Miranda (1985), Capriccio (1987), Paprika (1990) e Monella (1998).