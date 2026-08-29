È morto Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore

È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Nato a Cognento il 9 dicembre 1933, le sue opere sono conservate in oltre cinquanta musei in tutto il mondo. Oltre 400 le mostre, 70 i libri che gli sono stati dedicati.
Ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, ha firmato molte campagne pubblicitarie (tra le altre Fiat, Volkswagen, Ferrovie dello Stato, Sony, Volvo, Versace, Canon, Kodak, Snam, Robe di Kappa), ha collaborato in redazionali con Tome-Life, Vogue Usa e VogueFrance, Venerdì di Repubblica, Sette del Corriere della Sera, Frankfurten Allemagne, Times.
Lo stile e i successi
Dagli anni ’70 Fontana ha lavorato alla ricerca di uno stile compositivo essenziale, basato sulle campiture di colore, arrivando a trasformare la natura e il paesaggio in forme astratte e figure quasi geometriche. Con la monografia Skyline (1978) la sua arte è stata riconosciuta a livello internazionale.
Nel 1999 per il Craf e il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, ha insegnato fotografia a bambini delle scuole elementari newyorkesi. Ha collaborato tra l’altro con il Centre Georges Pompidou, con i Ministeri della Cultura di Francia e Giappone e nel 2006 ha ricevuto la Laurea honoris causa in design dal Politecnico di Torino.
Protagonista del Brescia Photo Festival nel 2024, lo scorso luglio un suo scatto della Vittoria Alata era stato esposto al Museo di Santa Giulia, nell’ambito della mostra «La Vittoria di Brescia, 40 fotografi e un’eterna bellezza».