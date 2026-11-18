Una base di Shakespeare, una bella dose di Spirito Allegro, con una spolverata di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie. E magari, a guarnizione, un’idea di «Nel bel mezzo di un gelido inverno». Il tutto rimescolato con grande sapienza e divertimento per una reinvenzione di una ricetta classica che assume un sapore nuovo ed inedito come in un piatto stellato. Sono questi gli ingredienti della commedia «La moglie fantasma», di David Tristram.
Interpretata da Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, andrà in scena giovedì 19 novembre, alle 21 al teatro Politeama di Manerbio, come apertura della trentesima stagione del teatro di piazza Bianchi (ultimi posti disponibili: intero da 30,80 a 38,50 euro, su liveticket; link dal sito www.politeamamanerbio.it; info: 030.9381567). Abbiamo intervistato l’attrice siciliana per la presentazione della pièce.
Maria Grazia, ci sveli la trama dello spettacolo...
Tutta ha origine quando, dopo la festa a chiusura di una trionfale tournée, la protagonista viene trovata morta. Il caso è stato archiviato come suicidio: l’alcool, i barbiturici, il sempre più teso rapporto con il marito drammaturgo…
E invece…
Esattamente un anno dopo la sua scomparsa, il fantasma della donna, da me interpretata, riappare all’ex marito (Pino Quartullo, ndr), gli rivela di essere stata in realtà assassinata da un collega della compagnia, e lo convince, dopo gli inevitabili ed esilaranti momenti di incredulo sgomento, a mettere in atto uno stratagemma, modellato sulla recita dell’Amleto: con l’aiuto del suo più caro amico convoca tutti gli attori che hanno partecipato alla festa, per far loro leggere un copione che si riferisca agli avvenimenti della serata, in modo da stanare, attraverso le loro reazioni, il colpevole. Solo così lei potrà essere liberata dal limbo in cui si trova.
Potremmo dire che si tratta di una commedia… vitale.
Esattamente. Tutti gli attori mettono in luce piccolezze e fragilità di chi fa questo mestiere, e gli aspetti affascinanti di un gioco di scatole cinesi in cui non si capisce più dove finisca la realtà e inizi la finzione, in un crescendo di colpi di scena, fino al parossistico finale.
La pièce sarebbe piaciuta al suo conterraneo Pirandello.
Beh, direi di sì. In fondo a questo testo, diretto da Marco Rampoldi, vi è il tema della incomunicabilità tra gli esseri umani, delle apparenze e, di conseguenza, delle maschere che indossiamo nel corso della nostra esistenza. Quando «reciti» nella vita reale, nessuno ti vede, fin quando, appunto, la maschera viene gettata a terra.
L’abbiamo vista debuttare al cinema. Ora la ritroviamo sul palco in teatro...
Sì, lavorare nel teatro è innanzi tutto una sfida con me stessa. Iniziare non è stato facile, ma mi sta donando enormi soddisfazioni, perché mi mette a stretto contatto con il pubblico e mi fa sentire vicinanza e calore. Cosa che, ovviamente, dietro uno schermo non avviene.
Prossimi lavori?
Sto girando una serie tv per Mediaset che andrà in onda il prossimo anno, mentre per il teatro reciterò altro.