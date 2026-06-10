Il libro «Leadership e strategia» in edicola con il GdB

Come prendere decisioni efficaci in un contesto economico sempre più complesso e competitivo? E quali strumenti possono aiutare leader e manager a costruire strategie di lungo periodo? Sono queste le domande da cui parte «Leadership e strategia. Lezioni di pensiero sistemico dalle 64 caselle della scacchiera alla sala del consiglio» di Shai Misan, (Editore Il Sole 24 Ore; pp.176) in edicola dal 13 giugno con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Nel volume l’autore mette in relazione il pensiero strategico degli scacchi con le sfide del mondo aziendale contemporaneo. In uno scenario caratterizzato da innovazione tecnologica, cambiamenti normativi e competizione globale, ogni scelta può influenzare in modo significativo il futuro di un’organizzazione.
Attraverso una metodologia ispirata al pensiero sistemico, il libro individua tre principi fondamentali – visione di lungo termine, sacrificio e iniziativa – come strumenti per affrontare il cambiamento e orientare le decisioni. Un percorso rivolto a imprenditori, manager e professionisti che vogliono sviluppare una leadership capace non solo di gestire il presente, ma anche di costruire il futuro.
Chi è Shai Misan
Medico-scienziato, imprenditore, avido giocatore di scacchi e consulente strategico con un background che coniuga medicina clinica, tecnologia avanzata e leadership organizzativa. Dopo la laurea in Medicina, ha conseguito un dottorato di ricerca in Psichiatria, ha conseguito la specializzazione in leadership alla Harvard Business School e l’IMD ed è membro e leader di lunga data della YPO (Young Presidents’ Organization).
Il suo lavoro si è focalizzato in particolare sull’intersezione tra la trasformazione del settore sanitario e i percorsi di crescita guidati dall’Intelligenza Artificiale. Fornisce consulenza a dirigenti di aziende Fortune 500 e a Ceo di startup sull’applicazione di modelli strategici disciplinati e proattivi al fine di conseguire e mantenere posizioni di mercato inattaccabili.