E dopo 70mila visitatori, si pensa già al Dopo Librixia

Chiude a quota 70mila il bilancio dei visitatori di Librixia 2024, l’annuale manifestazione libraria realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Un’edizione, l’undicesima, che ha confermato l’interesse della città per i libri e la lettura.

Sono 60mila le persone che hanno visitato lo stand del mercato librario di piazza Vittoria, che si sommano agli oltre 10mila che hanno assistito ai 181 incontri e alle iniziative in programma tra Librixia e Librixia Domani. Numeri che si sono potuti confermare, nonostante la pioggia che ha spesso sferzato la rassegna, grazie alla formula popolare e gratuita dell’evento.

Grande successo

Oltre 10mila gli spettatori agli incontri con gli autori - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La kermesse letteraria ha portato in scena la migliore produzione letteraria, locale e nazionale, le autrici, gli autori e i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Non solo in piazza Vittoria, ma anche in altri luoghi della città grazie alla forma diffusa acquisita negli anni (Mo.Ca con la Sala Danze e la Sala Alberi, l’Auditorium San Barnaba, il Museo di Santa Giulia, Palazzo Martinengo delle Palle, Cascina Parco Gallo, il chiostro Rinascimentale del Museo Santa Giulia, il Cinema Nuovo Eden, Villa Pace a Gussago).

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «La Fiera del Libro di Brescia si conferma un appuntamento irrinunciabile. L'intento era offrire una programmazione ricca e variegata e possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo. Guardando al futuro, la Fiera rimarrà gratuita e accessibile a tutti, aprendo le porte a nuove collaborazioni senza mai snaturare la sua offerta culturale capace di andare incontro a tutti i gusti dei lettori».

Dopo Librixia

Anche quest’anno Librixia rilancia con Dopo Librixia: a partire dall’incontro in programma lunedì 14 ottobre alle 18.30 nell’Auditorium della sede centrale di Confartigianato Imprese Brescia (via Orzinuovi 28 in città) in ricordo di David Sassoli, che prende spunto dal suo ultimo libro «La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa» (Feltrinelli). Dopo i saluti del vicedirettore generale vicario di Bcc Agrobresciano Alessandro Comini, sono previsti gli interventi di Claudio Sardo, Irene Tinagli ed Emilio Del Bono. Coordina la serata Daniela Del Ciello. Letture a cura di Luciano Bertoli.

Grande soddisfazione anche quest'anno per Eugenio Massetti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Torna nella sua Brescia Fabio Volo, con il suo nuovo libro «Balleremo la musica che suonano» (Mondadori). Appuntamento al Teatro Sociale mercoledì 23 ottobre, alle 18.30. Si prosegue poi con il nuovo libro di Walter Veltroni «Buonvino e il circo insanguinato» (Marsilio) nell’Auditorium San Barnaba, sabato 26 ottobre alle 18.30.

Infine, sempre al San Barnaba, martedì 29 ottobre alle 18.30, Alan Friedman presenta il suo ultimo libro «La fine dell’impero americano» (La Nave di Teseo) con Carlo Piccinato. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, sino ad esaurimento dei posti.

Tutte le info su www.librixia.eu e sui canali social (Facebook e Instagram) di Librixia.