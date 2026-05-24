Autori e illustratori di libri per l’infanzia: i bresciani da conoscere

È un mondo che ha moltissimo a che vedere con la fantasia e altrettanto con una scelta educativa che utilizza parole e immagini per veicolare insegnamenti e messaggi. E allo stesso tempo non prescinde da capacità artistiche e inclinazioni poetiche, tanto che i libri illustrati per l’infanzia , oggi, sono considerati capolavori per tutte le età. Non solo. Dal punto di vista economico rappresentano una fetta di mercato che gode di buonissima salute: nel 2023 il comparto era già cresciuto del 2,1% , raggiungendo 291,6 milioni di euro.

Più in generale i libri per bambini e ragazzi (fumetti compresi) hanno fatto registrare nel 2006 un + 8,3% di vendite rispetto ai primi tre mesi del 2025. E appuntamenti come Bologna Children’s Book Fair o realtà come la Libreria dei ragazzi e delle ragazze testimoniano un interesse crescente grazie a case editrici di qualità e al lavoro di autori, autrici, illustratori e illustratrici di grande professionalità e talento. Fra cui si annoverano parecchi bresciani. Di seguito vi proponiamo una panoramica di quelli da conoscere (e quelli che non conosciamo segnalateceli voi).

La scrittrice e l’artista

È così famosa nel suo campo che quasi non avrebbe bisogno di presentazioni. L’iseana Annalisa Strada è fra le autrici più prolifiche della letteratura italiana per ragazzi, avendo costruito negli anni, libro dopo libro, un catalogo ampio e trasversale.

Annalisa Strada

Ha scritto romanzi per bambini e ragazzi, serie e albi, spesso ambientati nel mondo della scuola e delle relazioni. Lavori che le hanno fatto guadagnare il Premio Arpino, il Premio Andersen (per «Una sottile linea rosa»), il Selezione Bancarellino ed è stata anche in corsa per il Premio Strega Ragazzi con «Io, Emanuela». Di recentissima pubblicazione «La compagnia degli amici immaginari» per Gallucci e «Alle medie senza cellulare» (con cui è di nuovo finalista al Bancarellino).

L’artista bresciano Fausto Gilberti è a sua volta uno degli illustratori italiani più riconoscibili grazie al suo stile minimale, basato su poche linee e colori essenziali. Ha realizzato una serie di biografie illustrate di grande successo che raccontano alcuni dei massimi artisti del Novecento (Jackson Pollock, Yves Klein, Marcel Duchamp, Yayoi Kusama) e una bizzarra galleria di prodigi circensi intitolata «Il circo del nano e della donna barbuta». Con Davide Longo ha invece realizzato «La montagna pirata», mentre è di recentissima pubblicazione per Corraini «Giù giù. Alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo».

Il libro dedicato a Yoyoi Kusama

L’esercito delle autrici

Cosetta Zanotti ed Elisa Vincenzi sono entrambe freschissime reduci dalla Bologna Children’s Book Fair, dove hanno presentato le uscite più recenti. La prima scrive libri per bambini da oltre vent’anni e molti dei suoi volumi sono stati tradotti in cinese, giapponese, coreano, spagnolo, portoghese, polacco, tedesco e rumeno. Ed è stata anche finalista al Premio Andresen. La sua produzione è vastissima e ci limitiamo a citare il recente – e bellissimo – «Cos’è un attimo» con le illustrazioni di Lucia Scuderi con cui forma una formidabile coppia per Fatatrac.

Il nuovo albo di Cosetta Zanotti

Elisa Vincenzi guarda spesso al mondo dei più piccolini, trascinandoli in un universo fatto di emozioni e leggerezza. Per limitarci a esplorare le uscite recenti, citiamo «Un pieno di euforia» e «Un’ansia da Oscar», entrambi per Buk Buk Edizioni. Di prossima uscita per Sabir Edizione è invece «L’albero e i sogni in valigia» in cui i desideri prendono forma tra i rami di un albero speciale.

Il volume di Laura Ogna

Giovane per età, ma non in quanto a talento, Irene Spini scrive per bambini e ragazzi e collabora con editori come Giunti ed Einaudi Ragazzi. Con Annalisa Strada ha firmato «Ci sono anch’io», mentre il suo «Selene Pascal. Agente in prova» è illustrato dall’artista Alessandro Baronciani. La scrittrice camuna Eleonora Laffranchini si divide fra la professione di insegnante di francese alle superiori e quella di autrice per bimbi e ragazzi. Infine Laura Ogna è una giornalista e scrittrice che collabora con le principali testate italiane scrivendo reportage di viaggio e recensioni di libri. Ha anche fondato l’associazione culturale For Kids e il portale Trip4kids. Fra i suoi libri citiamo «Ragazze in capo al mondo. Storie di esploratrici e di viaggi».

Illustratrici e illustratori

AntonGionata Ferrari è sicuramente tra gli illustratori più noti legati al territorio bresciano. Insegna da parecchi anni all’Accademia SantaGiulia di Brescia ed è stato premiato in numerose manifestazioni di illustrazione e di grafica umoristica. Collaboratore di Smemoranda, nel 2007 ha vinto il Premio Andersen come miglior illustratore italiano per ragazzi.

Le illustrazioni di Laura Zani per Pelledoca

Anche Chiara Bolometti ha all’attivo collaborazioni con numerosi editori. Le sue illustrazioni sono riconoscibili per le atmosfere delicate e per un uso molto attento del colore e dei dettagli.

Infine c’è l’artista Laura Zani che presta il suo tratto ad albi illustrati di grande poeticità, come quelli della casa editrice Storie Cucite, come storie ricche di avvenuta e mistero, come la serie di Susan Duckling illustrata per Pelledoca.