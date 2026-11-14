«Yesteryear», «Max e Mischa», Dahl e gli altri: cosa leggere a novembre

Un marito può continuare a controllare la moglie anche dopo essere morto, una guerra può avvelenare un terreno per secoli e una tradwife può ritrovarsi a fare i conti con la vera vita da casalinga ottocentesca. Storie molto diverse, accomunate dalla capacità di spostare il punto di vista e mettere in discussione ciò che diamo per scontato: ecco il bookclub del mese, con i consigli dei giornalisti e delle giornaliste della redazione del Giornale di Brescia. Qualcuno, addirittura, ha letto «un capolavoro».
«Max, Mischa e l’offensiva del Tet»
di Johan Harstad
(Sellerio, 2026, 1256, 28 euro)
Ci sono libri di cui tutti parlano, spesso senza merito o cognizione di causa. Capita sovente per opere monumentali, in termini di pagine e di peso specifico. Che tutti hanno l’ardore di commentare, un po’ meno l’ardire di leggere. È il caso di «Max Mischa e l’offensiva del Tet», che ha lo spessore fisico di un vocabolario e quel color Sellerio che ricorda il Rocci, mastodontico tomo per le traduzioni greco-italiano. Il romanzo dello scrittore norvegese Johan Harstad, sapientemente – e faticosamente – tradotto in sette anni da Maria Valeria D’Avino a Sara Culeddu, conta 1256 pagine fitte. E compendia la parabola umana e professionale di Max, ragazzino di Stavanger sradicato e trasbordato in Usa con grandissimo scorno e una sempiterna nostalgia di casa. Quella che pervade le pagine ed è rivolta all’infanzia come al ricordo di una patria che s’annacqua fino a non riconoscersi più. Max cresce, si radica, fa carriera e si innamora, con i Vietcong e il Tet sempre fissi all’orizzonte. Una parabola che parrebbe comune ma è profondamente straordinaria e chiama in causa il teatro come le avanguardie d’arte e la residenza in uno dei complessi più iconici di New York. L’opera di Harstad è un’enciclopedia e un trompe-l’œil neuronale, che conduce il lettore dove vuole con implacabile velleità. L’abbiamo letto. Tutte e 1256 pagine. Ed è un capolavoro.
Ilaria Rossi, redattrice Cultura
«Yesteryear»
Di Caro Claire Burke
(Traduzione di Simona Fefè, Neri Pozza, 2026, 432 pagine, 22 euro)
«Yesteryear» è diventato un caso editoriale per una somma di motivi. Primo: il tema delle tradwives, le mogli tradizionaliste e casalinghe che sui social mostrano cucina sana, lavori di casa e cura dei figli (senza specificare che un lavoro in realtà ce l’hanno: sono influencer). Secondo: i diritti sarebbero già stati acquistati per farne un film o una serie tv. Terzo: l’irritazione che provoca leggerlo. Solo arrivando alla fine si capisce se quest’irritazione sia data dalla scrittura oppure da una trama che vuole effettivamente provocare irritazione. Parla, infatti, di Natalie, una tradwife che si trova a dover vivere davvero quella vita tradizionale che tanto declama sui social. Perché un conto è cucinare torte, indossare lino, istruire i figli a casa (lasciando il compito alle tate) e fare la spesa solo nei mercati biologici; un altro è vivere realmente la quotidianità tardo-ottocentesca delle fattorie americane. La tradizione, quella vera, prevede: niente riscaldamento, niente antibiotici, focolai da tenere accesi giorno e notte, materassi di paglia. E, soprattutto, ruoli di genere davvero, davvero granitici. Se oggi una tradwife può scegliere di esserlo, è solo perché, pur non percependola e pur denigrando chi si batte per certi diritti, è in possesso di una libertà che qualcuno ha conquistato per lei. «Yesteryear» è un caso editoriale, dicevamo, tanto che Neri Pozza ha anticipato l’uscita a novembre. Di certo è un buon periodo per leggerlo. Con il riscaldamento acceso.
Sara Polotti, redattrice Web
«Guerra e clima»
Di Stefania Divertito
(Il Saggiatore, 240 pagine, 18 euro)
A Verdun la Prima guerra mondiale non è del tutto passata. Nei terreni dove cadevano i proiettili c’è ancora arsenico. In Vietnam, l’agente arancio continua a segnare corpi e paesaggi. Un secolo, mezzo secolo: per certe sostanze sono intervalli trascurabili. In Guerra e clima (Il Saggiatore), Stefania Divertito guarda i conflitti da un punto di osservazione insolito: non la linea del fronte, ma quello che rimane sotto i piedi quando il fronte si sposta. Il suo è un atlante di suoli avvelenati, acqua compromessa, campi che non danno più da mangiare a nessuno. A Gaza, tra le macerie, c’è anche la perdita della terra coltivabile. Non è un dettaglio verde aggiunto al bilancio delle vittime. È una delle condizioni che decideranno se si potrà tornare a vivere lì. Divertito, che da anni indaga amianto, uranio impoverito e responsabilità ambientali, non compila un catalogo di catastrofi. Pone una domanda politica: chi paga? E come si calcola il danno se la bonifica dura più della vita di chi l’ha provocato? Distruggere un ecosistema può essere una strategia militare, non soltanto un danno collaterale. C’è anche un’altra contabilità, quella del clima. Carburante per i mezzi militari, incendi, cemento per ricostruire ciò che è stato distrutto: le emissioni non si fermano mentre i governi negoziano obiettivi climatici. Guerra e clima cambia il modo di leggere la parola «dopoguerra». Un ponte può riaprire, una casa può essere ricostruita. Ma se dal rubinetto esce acqua che non si può bere, per chi abita lì la guerra in che senso è finita?
Nuri Fatolahzadeh, redattrice Cronaca
«William e Mary»
Di Roald Dahl
(Il saggiatore, 61 pagine, 9 euro)
Immaginate di avere (e finalmente) seppellito da sette giorni un coniuge freddo, controllante e giudicante che vi ha negato la possibilità di avere figli, di gestire il denaro e perfino di scegliere di fumare. Nel frattempo avete acquistato la tv che desideravate e potete permettervi le libertà che prima sognavate. A quel punto, proprio mentre vi siete accesi una sigaretta in salotto, vi viene consegnata una lettera del defunto che, dopo avervi fatto ancora la paternale, vi svela una realtà sconvolgente.
È il racconto breve di Roald Dahl «William e Mary» pubblicato per la prima volta nel 1960 nella raccolta «Kiss kiss» e ripubblicato da Il saggiatore. Il maestro della narrativa per bambini e ragazzi, autore de «La fabbrica di cioccolato», «Le streghe» e «Ggg», si scopre essere, con la sua scrittura rassicurante e fluida, anche – per dirla con le parole di Stephen King – «uno dei migliori scrittori di suspence del XX secolo».
Per chi ha negli occhi le immagini del Frankenstein diretto nel 2025 da Guillermo del Toro legge quel che sa di aver già visto: c’è anche del gotico nella scrittura; non per nulla lo scrittore (ma anche sceneggiatore e aviatore britannico di origini norvegesi), ha saputo ispirare un regista come Tim Burton, e terrorizzare grandi e piccoli. Le poche pagine, che si leggono velocemente in poche ore, fanno provare fastidio ed empatia, repulsione e disgusto, stupore e, infine, un misto tra ironia e vendetta.
Elisa Rossi, redattrice Cronaca
«Tutta una vita davanti»
Di Marco Ronaghi
(Edizioni Albatros, collana Nuove Voci, 236 pagine)
Ci sono scelte che sembrano definitive, sentimenti che riaffiorano quando meno te lo aspetti e bugie che finiscono per cambiare il corso di un’esistenza. È attorno a questi temi che Marco Ronaghi, scrittore bresciano classe 1967, costruisce «Tutta una vita davanti», il suo ultimo romanzo, pubblicato da Edizioni Albatros. Al centro della storia c’è Carlo, bancario diviso tra lavoro, famiglia e una relazione extraconiugale che non aveva mai immaginato di vivere. Accanto a lui si muovono Lucia, sua moglie, ed Elena, la donna che ha riacceso in lui emozioni sopite.
Tre protagonisti, tre punti di vista e tre racconti che si intrecciano in un gioco di specchi che mettono a nudo fragilità, desideri, rimpianti e contraddizioni. Ronaghi ci accompagna dentro una vicenda profondamente umana. Lucia, che un tempo coltivava ambizioni professionali, ha messo al centro della vita le figlie Alice e Giada, ma avverte sempre più la distanza del marito e si interroga su un amore passato e mai vissuto. Elena, dopo il divorzio, riscopre la forza di sentimenti che credeva dimenticati. Carlo è sospeso tra la famiglia che ha costruito e ciò che desidera. Raccontare la trama del libro sarebbe togliere al lettore il piacere della scoperta. Perché il romanzo riserva sorprese e costruisce, pagina dopo pagina, un’attesa che trova nel finale un colpo di scena. «Tutta una vita davanti» ricorda che basta un attimo per rimettere tutto in discussione e che, anche quando crediamo di conoscere la direzione della nostra vita, nulla è davvero scontato.
Roberto Ragazzi, redattore Economia