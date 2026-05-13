«Nella nuova collana “Magica” raccontiamo a fumetti streghe e natura»

A una dobbiamo dire grazie per «Monster Allergy» . All’altra per «W.i.t.c.h.» , la serie a fumetti italiana che divenne un successo mondiale. Ora, insieme, hanno creato «Magica». La prima è Katja Centomo, la seconda Barbara Canepa, e «Magica» è la nuova collana a fumetti dedicata al mondo femminile, naturale e stregato . Le due saranno a Brescia nel pomeriggio di oggi (mercoledì 13 maggio) per parlare di questa nuova avventura editoriale nell’ambito del «Le ragazze non sanno disegnare tour» : lo faranno alla Scuola internazionale di Comics in corso Matteotti 54 (alle 15), spostandosi poi per un firmacopie da Funside in corso Palestro (alle 17).

Prima di ascoltarle dal vivo, abbiamo intervistato Katja Centomo, che lavora nel mondo del fumetto da 25 anni e che è anche sceneggiatrice del primo titolo della collana «Magica», che verrà pubblicato da Tunuè.

Vi aspettavate quel successo, agli inizi di «Monster Allergy»?

Quando abbiamo iniziato – è trascorso tanto tempo – ci credevamo moltissimo. Lavoravamo per creare qualcosa che non esisteva. Inizialmente era un prodotto Disney, ma abbiamo avuto molta libertà anche dal punto di vista dei diritti d’autore. Fu una sfida imprenditoriale e anche legale. Era faticoso organizzare e creare una struttura che non esisteva, ma si creò un grande gruppo di collaboratori. Inizialmente quindi ci aspettavamo andasse bene, anche per l’appoggio di Disney, ma non avremmo mai detto che avrebbe avuto successo così a lungo. È diventata la nostra famiglia. Pur essendo passato per tanti editori, quando lavoriamo su «Monster Allergy» ci sentiamo sempre a casa. Anche i collaboratori di quel periodo, magari oggi famosi, ancora oggi si sentono molto uniti da questa esperienza.

Ora avete deciso di lanciare «Magica», una collana con un taglio e una finalità molto particolare...

Tutto torna a «Monster Allergy», in realtà. Io e Barbara Canepa ci siamo conosciute professionalmente lì. Lei poi ha proseguito in Francia, dove ha avuto molto successo ed è diventata direttrice di collana di case editrici francesi. Ogni cosa che fa diventa oro. È un’autrice speciale: non è solo disegnatrice o colorista, sa fare tutte queste cose insieme. Quindi avvolge ogni libro con il suo genio e lo rende qualcosa d’altro. Io ho avuto la mia carriera in Italia con Red Whale, la mia agenzia di servizi editoriali per il mondo del fumetto, e con Tunuè, per i quali sono editor. Ora ci siamo ritrovate su questa idea, che è nata da lei: una follia. «Magica» è una collana e rispetto alle altre è autonoma. Lavoriamo grazie all’investimento di editori, ma in maniera indipendente. Qui vengono incubati i progetti che poi vengono rivenduti agli editori che ci sostengono, quando sono pronti. Gli editori sono dunque co-produttori. La cosa più importante di «Magica» è proprio la sua magia. Ci sono tre linee: bambini, adolescenti e adulti, con stili e atmosfere diverse, ma anche formati differenti. Per gli adulti ci saranno grandi formati one shot, per gli adolescenti trilogie... Il tratto comune è la strega. Vogliamo esplorare questo tema in tutte le sue forme. Gli autori per ora sono italiani e francesi. Tunuè e Oxymore sono per ora gli editori che ci sostengono, uno italiano e uno francese. Ogni lavoro si concentrerà su qualcosa che ci sta a cuore: la figura femminile nella storia e nella sua veste di strega, il filone storico, il filone fantastico, la chiave femminista, la valorizzazione dell’ambiente, il legame con la natura e la spiritualità. Gli stili vanno dal comico al drammatico, fino al grottesco.

Katja Centomo e Barbara Canepa

Il primo titolo che esce per «Magica» è «Bribiss». Di che parla?

Con «Miao Miao Magic School», che uscirà a breve, è uno dei primi due titoli che inaugurano la linea bambini della collana. In autunno usciranno poi i primi libri per adolescenti e adulti. «Bribiss» è firmato da me, che sono la sceneggiatrice, ma non sarà sempre così. È una serie che mi sono divertita moltissimo a scrivere. Di nuovo, Barbara ha dato il suo tocco, dandomi carta bianca per creare una serie per bambini nella quale la strega fosse l’anima della natura, un essere minuscolo. Sono streghette che vivono nel sottobosco con gli animali. La chiave è comica: dovrebbero essere carine e occuparsi degli esseri viventi, ma le nostre quattro protagoniste sono maleducate, fanno pasticci e scherzi, con grande delusione della comunità delle Bribiss, esseri magici. Non riescono a imparare a fare le brave fatine. Però, nonostante partano sempre con il piede sbagliato e con intenti nefasti, finiscono per aiutare gli animali e risolvere i problemi, loro malgrado. La disegnatrice Martina Naldi è giovane e bravissima: ha la capacità di creare personaggi comici con sfumature manga che ricordano Pollon o Memole, uniti a un disegno naturalistico molto rigoroso e poetico. Magico.

Bribiss, il primo titolo della collana Magica

Rispetto al passato – parliamo degli anni Novanta e Duemila – i lettori sono cambiati? E come?

Sono cambiate tante cose e prima di tutto la presenza femminile, sia come lettrici sia come autrici. Quando ero piccola leggevo fumetti, ma per le ragazze non c’era grande offerta. Non che ci sia un genere per loro, ma allora bisognava immedesimarsi per forza in protagonisti maschili. Oggi per fortuna c’è varietà di proposte e il target non è solo maschile. Una volta si riteneva che le ragazze dovessero leggere solo manga. Oggi si legge anche tutto il resto. La proposta ha fatto sì che crescessero generazioni di disegnatrici che si stanno emancipando nella professione, superando gli stereotipi rispetto allo stile e alle caratteristiche.