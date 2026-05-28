La guida «Erbe spontanee. Conoscerle e riconoscerle» in edicola con il Gdb

Un viaggio tra prati, boschi, sentieri e tradizioni popolari alla scoperta delle piante che crescono spontaneamente nei nostri territori. È questo il cuore di «Erbe spontanee. Conoscerle e riconoscerle» , il volume di Marco Alberti ora disponibile i n edicola con il Giornale di Brescia a 7,90 euro, più il prezzo del quotidiano.

Il libro accompagna il lettore nel mondo delle erbe commestibili e officinali , spiegando come riconoscerle, dove trovarle e quali proprietà possiedono. Dalle piante aromatiche della macchia mediterranea alle specie che crescono lungo i sentieri, nei prati montani o negli orti, il volume raccoglie informazioni botaniche, curiosità e utilizzi tradizionali.

Ampio spazio è dedicato anche alla raccolta consapevole e al rispetto dell’ecosistema: il libro ricorda infatti l’importanza di non danneggiare l’ambiente naturale e di evitare la raccolta delle specie protette.

Capparis spinosa

All’interno si trovano inoltre sezioni dedicate alla classificazione delle erbe commestibili e alle loro proprietà, dalle foglie utilizzate nelle insalate ai fiori eduli, fino alle erbe aromatiche impiegate nella cucina tradizionale mediterranea.

Schede illustrative

«Erbe spontanee» è una guida illustrata dedicata al riconoscimento delle principali erbe commestibili e officinali presenti in natura. Attraverso schede botaniche, descrizioni dettagliate e indicazioni sugli ambienti in cui crescono, il libro insegna a distinguere le specie più diffuse e a scoprirne utilizzi alimentari, aromatici e tradizionali.

Un percorso tra natura, cultura popolare e biodiversità, pensato per chi desidera osservare il territorio con occhi nuovi.