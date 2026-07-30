Giochi online del GdB, sudoku e crucipuzzle per sfidare la mente

Ogni giorno nuovi schemi da completare sul sito e sull’app, con tre livelli di difficoltà, cronometro, punteggio, soluzioni e archivio delle partite. Il servizio è riservato agli abbonati GdB+, con due prove gratuite disponibili per tutti

30 luglio 2026 2 ' di lettura

Sudoku e crucipuzzle si giocano direttamente sul sito e sull'app del GdB Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti GiochiSudokucrucipuzzleBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...