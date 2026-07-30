Giochi online del GdB, sudoku e crucipuzzle per sfidare la mente

L'estate è il momento ideale per rallentare i ritmi, concedersi una pausa e dedicare qualche minuto a una sfida di logica. Per questo il Giornale di Brescia arricchisce la propria offerta digitale con una nuova sezione dedicata ai giochi online, pensata per accompagnare gli abbonati durante le vacanze e nel tempo libero.
Nella sezione Giochi, disponibile sul sito e sull'app del Giornale di Brescia, ogni giorno sono disponibili tre nuovi sudoku – nei livelli facile, medio e difficile – e un crucipuzzle dedicato alla cultura bresciana e ad altri argomenti.
Per iniziare basta effettuare il login con il proprio account GdB+ e accedere al box dedicato ai giochi.
Archivio dei giochi
Ogni giorno vengono pubblicati nuovi schemi, ma nessun gioco va perso. Gli abbonati possono infatti accedere all'archivio, recuperare le partite dei giorni precedenti e cimentarsi con tutti i sudoku e i crucipuzzle già pubblicati.
Un'opportunità ideale sia per chi ama risolvere un gioco al giorno sia per chi, durante una giornata di vacanza, vuole dedicare più tempo all'enigmistica digitale.
Punteggio e soluzioni
L'esperienza di gioco è pensata per essere semplice e coinvolgente. Ogni partita mette a disposizione le istruzioni, consultabili nell'angolo in alto a destra, oltre a un cronometro che registra il tempo impiegato per completare lo schema.
Al termine viene assegnato un punteggio, calcolato in base alle parole trovate, agli eventuali bonus combo e al completamento dello schema, mentre è sempre possibile consultare le soluzioni per verificare il proprio risultato o risolvere gli ultimi dubbi.
Disponibili anche due giochi di prova
La sezione Giochi è riservata agli abbonati GdB+, che ogni giorno possono accedere ai nuovi sudoku, ai crucipuzzle e all'archivio completo delle partite già pubblicate.
Chi non è ancora abbonato può comunque provare gratuitamente l'esperienza con un crucipuzzle e un sudoku disponibili in versione demo.
Per sbloccare tutti i giochi, consultare l'archivio e giocare ogni giorno con nuovi schemi, è possibile sottoscrivere un abbonamento GdB+ scegliendo la formula più adatta alle proprie esigenze, oppure attivare la prova gratuita di 30 giorni.
Tutte le informazioni sono disponibili su gdbpiu.giornaledibrescia.it/manifesto.