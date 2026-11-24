Da Marianna Aprile a Francesco Costa: a Villanuova arriva «Fuori campo»

Sei appuntamenti tra incontri con giornalisti, scrittori e protagonisti della cultura e spettacoli teatrali: da Ezio Gavazzeni a, Niccolò Zancan e Giuseppe Civati, la rassegna propone storie e temi spesso ai margini del dibattito pubblico

Enrico Giustacchini 24 novembre 2026 2 ' di lettura

Tra gli ospiti la giornalista Marianna Aprile Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Fuori campogiornalistirassegna