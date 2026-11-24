«Fuori campo, il presente oltre l’inquadratura». È il titolo della rassegna che nei prossimi mesi porterà a Villanuova autorevoli esponenti della cultura e del giornalismo del nostro Paese. «Il fuori campo nel gergo cinematografico è ciò che non compare nell’inquadratura, e che tuttavia esiste e contribuisce a determinare il significato di ciò che vediamo - sottolineano la sindaca Caterina Dusi e l’assessora Lia Cocca -. Allo stesso modo, questa iniziativa invita a rimettere al centro storie, persone e trasformazioni che spesso rimangono ai margini del racconto pubblico, suggerendo così uno sguardo diverso sul presente».
La rassegna è promossa e curata dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento di Lia Cocca, e si avvale della collaborazione dell’associazione culturale villanovese Bacco & Atena, presieduta da Sara Mezzari, e del Teatro Telaio.
Il programma
Si comincia venerdì 27 novembre alle 20.45 in Sala consiliare con «L’orrore oltre la cronaca»: Ezio Gavazzeni porterà l’attenzione sui cosiddetti «safari umani» durante l’assedio di Sarajevo, facendo riemergere una vicenda rimasta a lungo colpevolmente dimenticata. Martedì primo dicembre sarà la volta di «Una conquista, molte promesse».
All’auditorium Eleonora Duse interverrà Marianna Aprile, a raccontare il percorso delle donne italiane verso la piena cittadinanza politica; la serata sarà contrappuntata da brani eseguiti dal gruppo vocale Le Cantore.
Venerdì 4 dicembre, in Sala consiliare, l’incontro «Ai margini del progresso» vedrà l’intervento di Niccolò Zancan dedicato alle trasformazioni del mondo industriale e ai loro riflessi sulla vita della gente comune. E ancora, venerdì 29 gennaio in Sala consiliare Giuseppe Civati con «Parole che fanno paura», riflessione su censura e libertà, mentre lunedì 15 febbraio al teatro Corallo ci sarà Francesco Costa a illustrare «L’altra America» e le sue contraddizioni e complessità.
Teatro
La rassegna villanovese prevede inoltre due spettacoli teatrali: giovedì 10 dicembre al Corallo «Creature. Di piante, insetti e umano cuore» del Teatro Telaio e sabato 27 febbraio, stavolta all’auditorium Duse, «Shade of Shadows», con le ombre cinesi del Tangram Kollektiv. Ad essi se ne aggiungono altri due fuori programma, entrambi in scena al Corallo: giovedì 4 febbraio il «Bestiario idrico» di e con Marco Paolini e giovedì 11 febbraio «Bianco, in equilibrio tra corpo e poesia» nell’allestimento del centro di circo contemporaneo Circartis.