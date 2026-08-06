Per tre giorni San Felice del Benaco diventa il Paese delle Meraviglie

Installazioni scenografiche e ambientazioni immersive ispirate all’immaginario di «Alice nel Paese delle meraviglie». La prima prova di un nuovo format di eventi, «Unconventional Events», promosso dalla Pro Loco di San Felice del Benaco con il Comune e l'agenzia MYM. La prima iniziativa si ispira al romanzo di Lewis Carroll: «Attraverso il Paese delle Meraviglie» si terrà dal 6 all'8 agosto, ogni sera a partire dalle 18, al Parco Donne della Costituente.
Installazioni immersive
Il parco diventerà un percorso esperienziale, che trasformerà il parco in un paesaggio onirico, con oggetti fuori formato, installazioni scenografiche e ambientazioni immersive.
Tra gli elementi proposti figura il «Drink Me», speicale bevanda a base di sola frutta e senza zuccheri aggiunti, prenotabile tramite i canali social dell'evento. È inoltre prevista un'area food con food truck selezionati, comprensiva di opzioni vegane, oltre a un servizio di cocktail e mocktail.
La musica
Il programma musicale, curato attorno alla scena elettronica italiana, prevede tre appuntamenti: giovedì 6 agosto si esibisce Oyadi DJ, al secolo Stefania Piangatelli; venerdì 7 è la volta dei One Eat One, formazione dance/elettronica composta anche da musicisti con disabilità, attiva dal 2012; sabato 8 chiude la rassegna il duo The Cube Guys, composto da Roberto Intrallazzi e Luca Provera, tra i producer italiani più affermati a livello internazionale.
La serata inaugurale del 6 agosto include inoltre un momento dedicato all'arte, con la partecipazione di Patrizia Benedetta Fratus e Pietro Cromo, tra gli artisti coinvolti nella mostra «Alice sull'Isola delle Meraviglie» allestita all'Isola del Garda. Altri artisti del progetto interverranno attraverso contributi in voce fuori campo lungo il percorso.