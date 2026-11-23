Parole che orientino e segni di speranza, per questi giorni confusi. Ne fa materia di teatro civile Fausto Cabra, con i due spettacoli in allestimento in questi giorni al «Franco Parenti» di Milano, incentrati sulle figure del Gandhi di Sicilia e di don Lorenzo Milani, con un richiamo allo spettacolo dedicato nel 1969 dalla Compagnia della Loggetta di Brescia al Priore di Barbiana. Ha debuttato il 17 novembre «Danilo Dolci - La domanda che non si spegne», mentre per l’1 e 2 dicembre è atteso il nuovo spettacolo «Don Milani - La parola che nutre», sempre con il coinvolgimento di Mimosa Campironi. Al regista e attore bresciano abbiamo rivolto i nostri quesiti.
Come è nata la duplice iniziativa?
Sento in questo periodo il bisogno di trovare una bussola e mi sento sfiduciato, sento il bisogno di uno studio su figure che mi possano ricordare quale dovrebbe essere la direzione per cambiare un po’ il mondo. Danilo Dolci ha inventato le marce della pace, ha lottato contro la mafia, è stato educatore e poeta. La scoperta di questa figura mi ha illuminato e ho sentito la necessità di portare al pubblico la sua voce. Visto il riscontro, abbiamo ripreso il reading, che poi andrà a Roma ed è nato così il proposito di continuare a ricordare i miei maestri. Mio padre comprò a 19-20 anni tutti i libri di don Milani e a Brescia fu ideato in quel tempo «L’obbedienza non è più una virtù», primo esempio di teatro documento italiano, da Mina Mezzadri con Renato Borsoni in scena. Hanno inventato un nuovo genere, noi abbiamo sentito il bisogno di rinnovarlo.
Come sarà questa nuova proposta?
Come una sorta di djset dei documenti: abbiamo cercato di costruire un modulo che permetta di variare l’ordine di sera in sera, potendo contare su due ore e mezzo di materiali aggiuntivi. Entra in ballo l’intelligenza artificiale, ricordando don Milani che educava all’uso del pensiero e alla parola precisa. Combatteva contro l’analfabetismo: oggi il povero non è più incastrato nella sua mancanza di lingua e scrittura, ma nel pensiero semplice e banale. Il vero pericolo sta in una degradazione intellettuale, con il pensiero soffocato dall’ego e dalla comodità. Il lavoro educativo di Don Milani mirava a dare strumenti per pensare liberamente insieme: è questa la vera battaglia per il futuro. Anche a partire da una chiesetta come quella di Barbiana o da una realtà come quella di Partinico si può cambiare qualcosa nel mondo: bisogna ricordarlo.
Quale lavoro ha richiesto la rivisitazione dei documenti?
Mimosa Campironi è musicista e attrice, abbiamo compiuto il percorso insieme, con l’impegno da parte sua alla ricerca tra parole scritte, immagini e voci registrate, musiche su vinili; da parte mia nella scrittura del testo. Non per fare di don Milani un santo o un supereroe: don Milani e Danilo Dolci non sono supereroi ma persone che ci interrogano perché normali, con il senso giusto dello stare al mondo e con il coraggio necessario per continuare a perseguire la giustizia. Lo spettacolo di Mina Mezzadri aveva suscitato grandi dibattiti e subito attacchi, oggi tutto passa senza incidere. Ci sono differenze nel pubblico, il timore è che non si possa più creare movimento. Mi piacerebbe affrontare anche altre figure, figure di donne come Tina Anselmi o Simone Weil e creare una sequenza.