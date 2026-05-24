Trè prese de bertagnì: l’odissea del merluzzo

«Scapa lé en piasèta e fat dà trè prese de bertagnì»: questo era l’invito che mia madre mi rivolgeva ogni venerdì d’estate, quando non c’era scuola; la pescheria stava in «Piazzetta» e il bertagnì, nei giorni di magro, era un classico. Da dove viene la voce bertagnì, il merluzzo pastellato e fritto? Le ipotesi sono più di una.