La nobile arte di falsificare le angurie

«e’ m’indussero a batter li fiorini/ ch’avevan tre carati di mondiglia»: siamo nel canto XXX dell’Inferno (vv. 87-90), quello in cui Dante incontra i falsari; tra loro c’è anche un tal Mastro Adamo: «E il nostro dialetto – direte voi – che c’entra?». C’entra, c’entra! In primis perché, secondo alcuni antichi commentatori, Mastro Adamo era de Brixia, sarebbe, dunque, nostro conterraneo (la qual cosa davvero non ci farebbe onore); in secondo luogo perché un vocabolo del dialetto ci aiuta a comprendere il significato di quella parola che suona strana anche in italiano: mondiglia.
Il termine cui mi riferisco, a ben vedere, è anche molto estivo: quando vi tuffate in una bella rossa fresca fetta di anguria, come li chiamate gli infiniti semini neri che, secondo tradizione, vanno poi energicamente sputati? Dalle mie parti, ma un po’ dappertutto, li chiamano mundì (o mondì). L’origine è abbastanza scontata ed è il latino mundus, pulito, privo di impurità, mondo.
La mondiglia è invece ciò che è estraneo alla parte buona del «tutto» (la lega spregevole aggiunta all’oro dei fiorini, nel caso di Maestro Adamo; i semini neri nel caso della succosa polpa del cocomero, ma anche di altri frutti); insomma, è ciò che va scartato, ciò che rimane dall’operazione di pulitura. Il fatto interessante è proprio che, mentre mundus (e l’equivalente verbo mundare) indicano il risultato della pulizia, i nostri mondì/mundì sono invece lo scarto. Ma a noi che ce ne c’importa? Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Semini d’anguria compresi.