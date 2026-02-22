Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

Il lupo meteorologo che «mangia» il tempo

Fabrizio Galvagni
Prima l’animale era in un proverbio, ora – lupus est homo homini – ha assunto le sembianze degli uomini che causano il cambiamento climatico
Un lupo nella neve
Un lupo nella neve
AA

La meteorologia popolare trae spesso ispirazione, più che dall’osservazione dei fenomeni, dalla rima: avril avrilet, en dé cald e giü fred, o ancora: mars marsù, tré dé cativ e giü bù. E potremmo continuare. Talvolta invece si limita alla semplice banale constatazione: quand che «il monte di turno» el gh’a el capel, o che el piöv o che el fa bel; o ancora: el tep, e quella parte del corpo che per degni rispetti evito di nominare, i fa chel che i völ.

Ma non è sempre così e talvolta la saggezza si fa sentire: gnà el cald gnà el zel i resta mia en cel; così i nostri avi – che l’espressione «cambiamento climatico» nemmeno la immaginavano – si rassicuravano quando a luglio inoltrato il caldo canicolare ancora si faceva attendere o quando, avvicinandosi il Natale, ancora non aveva gelato.

Stessa funzione aveva il proverbio gnà el fred gnà el cald el i-a maia mia el luf. Insomma, poteva capitare che il tempo si permettesse qualche ritardo o qualche intemperanza, ma caldo e freddo prima o poi si sarebbero fatti sentire: mica se li poteva mangiare il lupo! Povero lupo, tirato in ballo anche dalla meteorologia popolare!

Oggi cosa sia il cambiamento climatico lo sappiamo, e ne conosciamo anche le cause. E il lupo? Non ce ne voglia, ma dobbiamo scomodarlo ancora: lupus est homo homini, l’uomo è lupo per l’uomo, come diceva Plauto (Asinaria, II, IV, v 495). Infatti, se il cambiamento climatico è frutto dei comportamenti umani, allora il lupo (che in questo caso il freddo e il caldo ogni tanto se li mangia) siamo noi stessi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
dialettodialetto bresciano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario