Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

Un pellegrino con le mani in tasca

Fabrizio Galvagni
Sul cammino di Santiago il cibo offerto ai viandanti non veniva consumato tutto subito, ma finiva in gallofa
I pellegrini in viaggio finivano col mettere il cibo in tasca
I pellegrini in viaggio finivano col mettere il cibo in tasca
AA

Certo, scarsèla va bene – mi dice un amico – ma noi si preferisce gaiòfa». L’osservazione è giustissima: il bresciano per tasca, accanto a scarsèla, ci offre anche un perfetto sinonimo: gaiòfa. Il Lessico bresciano (Pasquini, 2014) ne annovera anche un terzo, bèrta, di uso meno comune.

Aiuta a capirci qualcosa l’italiano gaglioffo, con cui la nostra gaiòfa qualche legame evidentemente ce l’ha. L’ipotesi più probabile ci porta questa volta oltre i Pirenei, sul cammino di Santiago; in spagnolo il gallofo (da cui l’italiano gaglioffo) era il pellegrino, ma anche il mendicante, talvolta anche nel significato negativo di vagabondo fannullone (holgazán). Pare che la sua origine rimandi al latino gallus, che un tempo indicava quanti provenivano dall’attuale Francia, l’antica Gallia, come la maggior di quanti intraprendevano quel pellegrinaggio.

Il vecchio e glorioso dizionario etimologico della lingua spagnola del Roca (1856) ci dice poi che il femminile gallofa – eccola qui la nostra gaiòfa – indicava el pan y la comida (il pane e il cibo) che veniva offerto ai pellegrini – i gallofos appunto – sul cammino di Santiago. E c’è da supporre che i pellegrini, visto che la strada era lunga, non la consumassero tutta, ma ne conservassero una parte, riponendola nella sacca da viaggio; la quale, per un trasferimento di significato, ha fatto proprio il nome del cibo che conservava: gallofa.

Secondo altri però gallofa non sarebbe il femminile di gallofo, bensì forma autonoma nata da galli offa, ovvero il «boccone del gallo», inteso naturalmente come pellegrino. E noi… intaschiamo anche questa ipotesi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Dialektika
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario