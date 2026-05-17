Bisogna saper perdere per non finire sbolàt

Perdonate, ma oggi dialektika è dedicata ai boomer, in particolare ai maschiacci che frequentavano strade, cortili, oratori negli anni ’50 E ’60. Riesumiamo un vocabolo oggi sparito dall’uso: sbolà (anche nelle forme sbölà e sbülà).

Leggi anche Tutta la verità sul «Tone Belone» T’o sbolàt! era l’esclamazione soddisfatta che il vincitore rivolgeva a chi, nel gioco, aveva perso un sacco di figurine (figürì in dialetto, al maschile). Ah, zügà a figürì: quanti ricordi! Ala riga, a naga sura…ecc. modi e regole infiniti, ma tutti ben codificati e condivisi. Ebbene, da dove arriva sbolà? Innanzitutto, lo troviamo già nel settecentesco Vocabolario dei Seminaristi: Si dice di chi con poco, o nessun rischio, e talora con frode anzi che nò, vince al compagno buona somma di danari. Il Pasquini (2014) replica la definizione, contestualizzandola all’oggi: Ripulire le tasche a qualcuno, togliergli tutto il denaro, specialmente dopo una perdita al gioco.