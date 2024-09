Cosa vedere in teatro a Brescia da qui a fine anno: la guida completa

Ai bresciani piace molto andare a teatro. Lo dimostrano gli abbonamenti delle stagioni che vanno sold out in pochi giorni dalla messa in vendita e lo confermano anche gli organizzatori e le organizzatrici dei cartelloni.

Non è però così semplice muoversi tra le stagioni e le proposte: tra la città e la provincia ci sono almeno quindici teatri (quattro solo in centro storico: Grande, Sociale, Mezzadri e Borsoni, a cui si aggiunge Idra, che non ha una vera e propria stagione ma che è conosciuto per il Festival Wonderland). E i cartelloni spesso mischiano prosa, danza e musica. Ogni struttura ha però le sue peculiarità, di solito. E così chi cerca la prosa pura può puntare su un certo teatro e chi preferisce guardare il balletto sa che probabilmente lo troverà su un altro palco.

L'interno del Teatro Sociale - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Le mini-tournée

Capitolo a parte meritano le tournée (o quelle che possiamo considerare tali: ora spieghiamo meglio). Brescia e i paesi limitrofi sembrano piacere moltissimo agli artisti, che spesso e volentieri propongono proprio nel Bresciano delle mini-circuitazioni dei loro spettacoli. Nel 2024 gli esempi sono diversi ma su tutti spicca Alessandro Bergonzoni, che ha scelto il teatro Marconi di Calcinato per presentare in anteprima la sua nuova pièce «Arrivano i Dunque», che poi toccherà in pochi giorni anche Erbusco e Breno.

Alessandro Bergonzoni al Teatro Sociale nel 2016 - Foto New Reporter Paletti © www.giornaledibrescia.it

Anche Giacomo Poretti e Daniela Cristofori saranno a Brescia diverse volte (non solo in questa stagione: ormai è un’abitudine): in autunno li si vedrà con «Condominio mon amour» al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino, ma torneranno poi a Manerbio e a Breno in primavera.

Tutti gli spettacoli

I cartelloni dei teatri di Brescia e provincia sono dunque moltissimi e la proposta è varia. Spesso in una sola stagione si mischiano prosa, musica e balletto. Abbiamo raccolto gli appuntamenti dell’autunno/inverno 2024 in questa tabella.

C’è chi sceglie di acquistare un abbonamento per un determinato teatro e una specifica stagione, oppure puntare sui singoli biglietti.

Dove trovare cosa

Chi cerca la prosa può trovarla in quasi tutti i teatri della città e della provincia (Odeon, Santa Giulia, Erbusco, Politeama, Delle Ali, Le Muse...), tranne che al Teatro Grande, specializzato in opera, balletto, musica e danza contemporanea. La stagione dell’opera va di solito da settembre a dicembre, e al suo interno si inserisce anche il balletto classico. La danza contemporanea ha appuntamenti da settembre a maggio (tendenzialmente) e gli spettacoli si tengono tra la Sala Palcoscenico Borsoni (le pièce più piccole e sperimentali) e la Sala Grande (su cui si esibiscono le compagnie e gli artisti più affermati).

La compagnia di Hofesh Shechter al Teatro Grande nel 2018 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Al Teatro Sociale passa perlopiù la prosa, spesso con produzioni proprie targate Ctb (Centro teatrale bresciano), così come al teatro Santa Chiara-Mina Mezzadri in contrada Santa Chiara (gestito sempre dal Ctb). Capita però di vedere anche la musica o la danza contemporanea. Recentemente, per esempio, in via Felice Cavallotti, sede del Sociale, ci sono stati Aterballetto con il «Don Juan» e «Of the nightingale I envy the fate» di Motus. E sotto Natale passano sempre «Il lago dei cigni» e «Lo schiaccianoci».

Il Lago dei Cigni al Teatro Sociale - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Il nuovo teatro Borsoni in via Milano offre invece una stagione più varia, che punta a sperimentazione e commistione di generi.

Discorso a parte va fatto per il teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato, in via San Zeno) e per il Dis_Play Brixia Forum: di qui passano invece i concerti, ma anche i musical.