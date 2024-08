Al via la prima stagione del teatro Borsoni: ecco il programma

Sarà inaugurata il 21 settembre la prima stagione del Teatro Borsoni in via Milano: dodici gli spettacoli in calendario, che si svolgeranno fino al 23 novembre 2024.

Il teatro, di proprietà del Comune di Brescia e gestito dal Centro Teatrale Bresciano, sarà aperto ufficialmente proprio il 21 settembre. I biglietti (prezzo dai 5 ai 15 euro) saranno in vendita dal 3 settembre su Vivaticket e al punto vendita del Ctb in piazza Loggia.

Tutti gli appuntamenti della Stagione inaugurale inizieranno alle 20.30, salvo la replica del 22 settembre che inizierà alle 15.30, e si svolgeranno nella Sala Castri. Gli eventi dedicati ai bambini, invece, avranno inizio alle 11 e si svolgeranno ne L’isola che non c’è.

Il programma

Si inizia il 21 settembre alle ore 20.30 con la serata inaugurale che vede Rahmin Bahrami e Gioele Dix protagonisti di 30 per 100, un progetto singolare con il grande pianista di origini iraniane sul palcoscenico insieme al noto attore milanese; la replica del 22 settembre inizierà alle ore 15.30.

Si prosegue il 24 settembre con Paolo Jannacci che presenta il suo In concerto con Enzo. Una serata tra musica jazz e canzoni d’autore. Un appuntamento dedicato al ricordo della musica e dell’ironia che hanno reso Enzo Jannacci (padre di Paolo) uno dei cantautori più amati della musica italiana.

Eccellenza musicale della città, il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia raccoglie la sfida di inaugurare il palcoscenico del Teatro Borsoni con gli imponenti Carmina Burana di Carl Orff con la direzione di Silvio Baracco, il 27 e 28 settembre.

Ci sarà anche una tappa della quinta edizione del Festival De André promosso da Cieli Vibranti, realizzata in collaborazione con il Ctb, con un concerto che combina la musica alla recitazione: l’1 e 2 ottobre, infatti, andrà in scena Creuza de mä. 40 anni, un Mediterraneo. Sul palcoscenico: Alessandro Adami voce e chitarra, Mario Arcari ai fiati, Maurizio Giannone alle percussioni e cori, Roberto Giannone alla chitarra, Stefano Zeni al violino e un attore in via di definizione.

Prima produzione firmata Centro Teatrale Bresciano in scena al Borsoni è La locandiera. A long play, dal 4 al 6 ottobre. Protagonisti della rivisitazione del capolavoro di Goldoni sono Mille, nome d’arte di Elisa Pucci e il duo La Scapigliatura. Per questo nuovo allestimento, il regista Paolo Bignamini e l’autrice Giulia Asselta (premio Giovanni Testori 2023) scelgono la via del concerto teatrale.

Lucilla Giagnoni, tra le artiste più amate dal pubblico bresciano e protagonista di molte Stagioni del CTB, presenta il suo Djoniso, dall’8 al 10 ottobre. Sul palcoscenico del Borsoni insieme a lei ci sarà Alessio Bertallot, cantante, critico e DJ.

Il 13 ottobre è la volta di una stella internazionale del desert blues e della wolrd music: Goumour Almoctar, in arte Bombino, sarà sul palcoscenico del Teatro Borsoni per Bombino in concerto, primo appuntamento di Café Tassili. Rassegna di suoni contemporanei da Oriente a Occidente a cura di Marco Obertini.

Le realtà locali

Due tra le realtà bresciane più attive nel teatro sociale d’arte presentano sul palcoscenico del Teatro Borsoni le loro proposte. Teatro19 / Compagnia Laboratorio Metamorfosi, dal 19 al 21 novembre, sarà protagonista di Macbellum. La guerra dentro tratto da Macbetto di Giovanni Testori, regia e adattamento di Francesca Mainetti, con Valeria Battaini, Gianpaolo Corti, Daniele Gatti, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Mariagiulia Manni, Roberta Moneta, Francesca Valenti, Giusy Zanini.

Somebody Teatro presenta Ora d’aria, uno spettacolo liberamente ispirato all’atto unico “I fantasmi” di Luigi Pirandello a cura di Beatrice Faedi, il 23 novembre.

Per bambini

Ci saranno anche appuntamenti dedicati ai più piccoli, con tre spettacoli che si svolgeranno il 29 settembre, 6 e 13 ottobre e che fanno parte della rassegna curata da Teatro Telaio Storie in famiglia – speciale piccolissimi. Si tratta, infatti, di tre titoli dedicati a bimbi a partire da un anno di età e alle loro famiglie. Qui tutti i dettagli.