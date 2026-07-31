Gli eventi del weekend: musica, cultura e sapori del territorio

Sarà un primo weekend di agosto all’insegna delle esperienze e della scoperta, con numerosi appuntamenti in programma in tutta la provincia: dalle esperienze enogastronomiche alla scoperta delle tradizioni locali, dai grandi concerti agli spettacoli dal vivo, fino alle occasioni per immergersi nell’arte, nella storia e nella natura. Tra passeggiate sensoriali, visite guidate, rassegne musicali e incontri dedicati alla lettura, il calendario propone tante opportunità per vivere il territorio. Ecco alcuni degli eventi suggeriti da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Dal territorio al bicchiere: un viaggio nel mondo del gin
Domenica 2 agosto Tignale propone Dal Prodotto alla Tavola - Gin Edition, un’esperienza immersiva che unisce natura, tradizioni e sapori locali. L’appuntamento è alle 9.15 per una giornata alla scoperta del territorio, tra passeggiate nei borghi, terrazzamenti e giardini aromatici, dove sarà possibile conoscere da vicino erbe, essenze e profumi che contribuiscono a rendere unico il gin artigianale. Seguirà una visita alla Latteria Turnaria e all’Oleificio di Gardola e, per concludere, una speciale cooking experience al Parco Avventura Flying Frogs insieme allo chef Andrea, che guiderà i partecipanti nella preparazione di piatti ispirati agli aromi e agli ingredienti scoperti durante il percorso. Costo: 35 euro. Per informazioni: info@tignale.org, 0365 73354.
Francesco Gabbani in concerto a Edolo
Sabato 1° agosto il Piazzale Foro Boario di Edolo ospiterà una delle tappe del tour 2026 di Francesco Gabbani, inserita nel calendario di Valle Camonica Summer Music. Il concerto, con inizio alle 21, celebra un traguardo importante per il cantautore toscano: i dieci anni dall’uscita di Eternamente ora, l’album che conteneva Amen, il brano con cui conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a una carriera ricca di successi. Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso le tappe più significative del suo percorso artistico, alternando i brani più recenti ai suoi più grandi successi. Biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket e Ticketone. Per maggiori dettagli rivolgersi ai seguenti contatti: info@cipiesse-bs.it, 030 2791881.
Lettura e relax nel giardino di Casa Museo Zani
Sabato 1° e domenica 2 agosto, la Casa Museo Zani apre le sue porte per Un’estate di lettura nel giardino che invita a rallentare i ritmi e a riscoprire il piacere della lettura immersi nella natura. Tra opere d’arte, angoli suggestivi e il fascino del parco, i visitatori potranno scegliere un libro da una selezione messa a disposizione dalla Biblioteca Comunale di Cellatica e concedersi qualche ora di relax in un contesto unico. L’esperienza, pensata per coniugare cultura e benessere, si completa con un’audioguida e un’installazione sonora site-specific che accompagna il percorso con un sottofondo immersivo. Ingresso: 5 euro. Per maggiori dettagli: info@fondazionezani.com, 030 2520479.
Il Mario Casnici Festival chiude con il Groovin’ Cob Trio
Si conclude a Carpenedolo il Mario Casnici Festival, la rassegna musicale estiva diretta da Luca Tononi, che saluterà il pubblico venerdì 31 luglio con l’ultimo appuntamento in programma alle 21 in piazza Matteotti. Sul palco salirà il Groovin’ Cob Trio, formato da Roberto Gorgazzini all’organo e Valerio Abeni alla batteria, affiancati dal chitarrista Luciano Zadro, musicista di grande esperienza che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, spaziando tra jazz, pop e fusion. L’ingresso è libero e gratuito.
Alla scoperta della Brescia romana con una visita guidata
Domenica 2 agosto torna l’appuntamento con Passeggiando tra i capolavori | Visite guidate a partenza fissa a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, le visite guidate che accompagnano alla scoperta di uno dei siti archeologici più significativi d’Italia. Con inizio alle 11, l’iniziativa offre l’opportunità di conoscere uno dei più importanti complessi archeologici di età romana dell’Italia settentrionale, accompagnati da guide esperte che ne illustreranno storia, curiosità e principali testimonianze. Costo: 13 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Unico Prenotazioni di Fondazione Brescia Musei ai seguenti contatti: cup@bresciamusei.com, 030 8174200.
Coez porta il suo «From The Rooftop» al Vittoriale
Domenica 2 agosto il palco del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera ospiterà Coez, protagonista di una serata speciale nell’ambito di Tener-a-mente, il Festival dell’Anfiteatro Vittoriale. L’appuntamento, in programma alle 21.15, vedrà il cantautore romano proporre il suo progetto “From The Rooftop”, un viaggio musicale nato per raccontare in una veste più intima alcuni dei brani più amati del suo repertorio e le cover che hanno accompagnato il suo percorso artistico. L’artista, tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea, proporrà una selezione di brani capace di unire emozione e nostalgia, regalando una serata all’insegna della musica e delle atmosfere uniche del Vittoriale. Cliccare qui per i biglietti. Per saperne di più: info@vittoriale.it, 0365 296511.
Ritmi latino-americani in scena a Polpenazze
Sabato 1° agosto alle 21 il Piazzale del Castello di Polpenazze ospiterà una serata dedicata alla musica con Latin Brass, il concerto per quintetto d’ottoni e percussioni. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le atmosfere e i ritmi della musica latino-americana, grazie all’energia di un ensemble formato da Martino Bazzoli e Paolo Turrina alle trombe, Silvia Festa al corno, Francesco Trevisi al trombone, Simone Niboli al basso tuba e dai percussionisti Maurizio Felicina e Giorgio Bettinsoli. Una serata di musica dal vivo all’insegna del ritmo e della contaminazione tra generi, con ingresso libero per tutti gli appassionati.