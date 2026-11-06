Cosa fare nel weekend bresciano: luci, musica e cultura

Anche questo fine settimana il calendario degli eventi di Brescia e provincia offre tante opportunità per scoprire nuovi luoghi e lasciarsi coinvolgere da esperienze divertenti e per tutte le età. Il programma spazia dalle iniziative culturali agli appuntamenti dedicati alle famiglie, passando per spettacoli, percorsi alla scoperta del territorio e momenti di condivisione attraverso la musica. Tra atmosfere suggestive, storie da conoscere e attività da sperimentare, le occasioni per vivere un fine settimana diverso dal solito non mancano. Di seguito un’anteprima delle iniziative del weekend, selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
In Castello torna Mysteria Light Festival
Per tutto il weekend il Castello di Brescia ospita la terza edizione di Mysteria Light Festival, quest’anno dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri, che propone un originale incontro tra letteratura, arte, tecnologia e spettacolo: appuntamenti con scrittori, fumettisti e docenti, oltre a laboratori pensati per i più piccoli. Al calare della sera, invece, il Castello si trasforma in un grande percorso immersivo che accompagna i visitatori attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, grazie a nove installazioni tra videomapping, light art ed effetti luminosi. A completare l'esperienza, il Girone dei Golosi, l'area food allestita nell'ex chiesa di Santo Stefano. Cliccare qui per il programma completo. Per info: cup@bresciamusei.com, 030 8174200.
“Se domani non torno”: la regista Paola Randi e il cast incontrano il pubblico
Un appuntamento speciale attende il pubblico della Multisala Oz di Brescia sabato 7 novembre. Al termine della proiezione delle ore 19 del film Se domani non torno, il pubblico potrà incontrare in sala la regista Paola Randi e gli attori Tecla Bossi e Tommaso Allione, per un momento di confronto e approfondimento sulla pellicola. Il film, basato sulla storia di Giulia Cecchettin, è il racconto di un'assenza enorme, ma anche della forza di trasformare una sofferenza privata in una testimonianza pubblica e in un impegno collettivo per il cambiamento. Biglietti disponibili anche online: www.ilregnodelcinema.com. Cliccare qui per la locandina.
«Il ritmo prende forma»
Prosegue Community Sounds – Traiettorie culturali e sonore per la città di Brescia, il progetto che riunisce le diverse espressioni artistiche del Bazzini Consort, promuovendo un dialogo continuo con la città e il territorio. Il ritmo prende forma è il titolo del laboratorio di propedeutica musicale ospitato dal MO.CA – Centro per le nuove culture che coinvolgerà genitori e figli in un'esperienza creativa all'insegna della musica e della condivisione. Durante il primo incontro, domenica 8 novembre, si potrà costruire uno strumento semplice, che sarà possibile suonare insieme in una performance partecipativa durante il secondo appuntamento, previsto per domenica 29 novembre. Per info: info@bazziniconsort.it, 379 1086391.
Alla scoperta dei bunker di Roè Volciano: un viaggio tra storia e natura
Domenica 8 novembre i bunker di Roè Volciano tornano ad aprire le proprie porte al pubblico con un'apertura straordinaria che permetterà di esplorare da vicino questi suggestivi rifugi antiaerei e riscoprirne la storia. Il percorso prevede la visita del primo bunker e, dopo una breve passeggiata, il raggiungimento del secondo rifugio. Si prevedono diversi turni: al mattino alle 10, 11 e 12, mentre nel pomeriggio alle 14, 15, 16 e 17. La partecipazione è adatta anche a famiglie con bambini. I posti sono limitati e la prenotazione al seguente numero è obbligatoria: 335 487010 (tramite WhatsApp).
«Escape room at the museum»
Un'esperienza originale che unisce cultura, enigmi e divertimento attende i visitatori del MUSIL – Museo del ferro “Lodovico Giordani” di Brescia. Alle 11 di sabato 7 novembre il museo propone Escape room at the museum, un'attività speciale che trasformerà i suoi spazi in un luogo di gioco e scoperta, con un percorso immersivo dedicato alla letteratura americana del Novecento, durante la quale i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio intuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 348 0435050 oppure scrivere all'indirizzo sanbartolomeo@musilbrescia.it.
Il labirinto segreto di d’Annunzio
visita guidata dedicata al parco voluto da Gabriele d'Annunzio, un luogo straordinario nel quale il poeta trasformò la propria esistenza in una vera e propria scenografia a cielo aperto. Qui si potranno esplorare giardini suggestivi, terrazze, fontane, iscrizioni enigmatiche e testimonianze storiche, scoprendo le tante curiosità che si celano dietro ogni angolo della dimora dannunziana. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 353 4660340 oppure scrivere a info@italia-intour.com.Un viaggio tra arte, storia, natura e suggestioni letterarie alla scoperta dei luoghi più affascinanti del Vittoriale degli Italiani. Domenica 8 novembre, alle 14.30, è in programma a Gardone Riviera una
«Aspettando le 1000 Chitarre in Piazza»
La musica torna protagonista nel cuore di Brescia con un appuntamento aperto a tutti. Domenica 8 novembre, alle 17.30, il colonnato di Palazzo Loggia, in Piazza della Loggia, farà da cornice a Aspettando le 1000 Chitarre in Piazza, un flash mob musicale pensato per coinvolgere appassionati di ogni età. Un'occasione speciale in cui il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma potrà diventare parte attiva dell'evento, suonando e cantando insieme agli altri partecipanti. Per conoscere parte della scaletta cliccare qui. L’ingresso è libero e gratuito.