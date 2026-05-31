Zoe Saldaña e Matthew McConaughey avvistati di nuovo sul lago d’Iseo

Dopo la fotografia pubblicata dall’ex sindaco di Montisola Fiorello Turla, che li ritraeva su un motoscavo Riva e su un muretto di Montisola, eccone un’altra: l’attore Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, premio Oscar e moglie del bresciano Marco Perego, sono stati nuovamente paparazzati, stavolta da una cittadina del Sebino che ha postato sul gruppo Facebook «Sei di Sarnico se…» l’immagine dei due attori a Marone.