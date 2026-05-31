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Zoe Saldaña e Matthew McConaughey avvistati di nuovo sul lago d’Iseo

Una nuova fotografia pubblicata da una utente di Facebook su un gruppo sebino mostra i due attori sul set del nuovo film internazionale Netflix «Positano»
Zoe Saldaña e Matthew McConaughey a Marone, foto Facebook
Zoe Saldaña e Matthew McConaughey a Marone, foto Facebook

Dopo la fotografia pubblicata dall’ex sindaco di Montisola Fiorello Turla, che li ritraeva su un motoscavo Riva e su un muretto di Montisola, eccone un’altra: l’attore Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, premio Oscar e moglie del bresciano Marco Perego, sono stati nuovamente paparazzati, stavolta da una cittadina del Sebino che ha postato sul gruppo Facebook «Sei di Sarnico se…» l’immagine dei due attori a Marone.

I due sono impegnati sul set di «Positano», film targato Netflix e ambientato anche sul Sebino. Nello scatto rubato lui indossa un completo sartoriale e lei un lungo abito bianco con scollo a cuore, drappeggiato e leggero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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