È morto Alberto Pesce: addio al critico cinematografico centenario

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Nato a Pieve di Cadore nel 1924 e bresciano d’adozione, fu una delle firme storiche del Giornale di Brescia: iniziò a occuparsi di cinema nel 1949

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali