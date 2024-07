Quando la Mostra del cinema chiedeva lo smoking: Alberto Pesce compie 100 anni

Enrico Danesi

Lo storico critico del GdB, gira la boa del secolo vissuto tra scuola, cinema e giornalismo

Alberto Pesce - © www.giornaledibrescia.it

Un secolo di Alberto Pesce, oggi. Il decano dei critici cinematografici italiani - storica firma del Giornale di Brescia, col quale collabora in maniera continuativa dal 1960, nonché autore di numerosi saggi e pubblicazioni critiche e cinedidattiche - compie infatti cento anni, portati con disinvoltura, lucidità e… intatta voglia di scherzare: «Io so - ci dice sorridendo - che il 2 luglio è il giorno del Palio di Siena…di altri anniversari non saprei…». Nativo di Pieve di Cadore, nel bellunese,