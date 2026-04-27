Tomaso Quilleri e il Regno del Cinema premiati ai CineEurope Gold Awards

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I premiati

Nell’edizione 2026 i premiati sono otto: Tomaso Quilleri, esercente del Regno del Cinema, che conta tra i suoi impianti anche il Multisala Oz, il Cinema Moretto e il Sociale; Marianne Hoff, cinema manager di Friberg Kino, Norvegia; Nick Davey, responsabile tecnico di Everyman Cinema, Regno Unito; Natalie Mulinowa, direttrice retail Cee&Il di Regal Cineworld, Repubblica Ceca; Andres Jasper, coordinatore tecnico per l’area baltica di Apollo Cinemas Baltics, Estonia; Martin McCubbin, direttore acquisti di gruppo di Odeon Cinemas Group, Regno Unito; Anne-Marie Otter, consulente cinematografica di Bygdekinoen, Norvegia; Tony Dilley, senior vice president sales di Harkness Screens, Regno Unito.

La famiglia Quilleri fuori dal Moretto rinnovato - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La cornice è CineEurope, la convention europea di riferimento per i professionisti del cinema, dedicata a esercenti grandi, medi, regionali e indipendenti. L’edizione 2026 si svolgerà dal 22 al 25 giugno a Barcellona e comprenderà proiezioni esclusive, presentazioni di film in uscita, eventi sponsorizzati, seminari e una fiera professionale. CineEurope è la convention ufficiale di Unic, l’associazione internazionale che rappresenta gli interessi delle associazioni di categoria e degli operatori cinematografici in 39 Paesi europei e delle aree vicine.

Il senso

A commentare l’annuncio è stato Phil Clapp, presidente di Unic: «I vincitori dei Gold Award di quest’anno riflettono ancora una volta la profondità del talento nel nostro settore, con un impegno costante per la qualità e la professionalità. Congratulazioni a tutti i premiati di quest’anno». Parole che indicano il senso del riconoscimento: non una celebrazione episodica, ma l’individuazione di figure che, attraverso il lavoro quotidiano, contribuiscono alla solidità dell’esercizio cinematografico europeo.

Andrew Sunshine, presidente di Film Expo Group, ha aggiunto: «CineEurope significa riunire la nostra industria, e i Gold Awards sono una parte speciale di questa tradizione. Siamo lieti di riconoscere i premiati di quest’anno e celebrare i loro risultati con la più ampia comunità del cinema a Barcellona». Film Expo Group è l’organizzazione che produce CineEurope a Barcellona, CineLatam a Miami e CineAsia a Seul, tre appuntamenti pensati per mettere in relazione operatori, distributori, fornitori di tecnologie, esercenti e professionisti dell’industria cinematografica internazionale.

La presenza di Tomaso Quilleri tra i premiati dà dunque visibilità italiana, e in particolare al Regno del Cinema, dentro una selezione che attraversa più Paesi e diversi ambiti professionali: dalla gestione di sala alla tecnologia, dagli acquisti alla consulenza, fino ai servizi per l’esperienza di visione. È un riconoscimento che parla non solo del singolo percorso professionale, ma anche del ruolo che le sale continuano ad avere nella vita culturale e industriale del cinema.

