«In vetta non cerco la solitudine, ma una sfida di autonomia assoluta»

La montagna raccontata nelle dimensioni dell’avventura, sogno e azione si appresta a tornare protagonista in Valle Camonica. Si apre oggi Montagne al Cinema, appuntamento curato dal direttore artistico Gio Moscardi, che propone agli appassionati di alpinismo e outdoor un programma di incontri e proiezioni, vertigini ed emozioni che saranno raccontate in sala dai protagonisti. L’apertura di stasera è affidata a Stefano Ragazzo, giovane guida di origine veneta balzato agli onori delle cronache alpinistiche internazionali per alcune audaci salite in solitaria. Lo abbiamo intervistato.
Stefano, conosci l’Adamello e gli altri monti della Valle Camonica?
Sì, abbastanza bene, avendo frequentato questa zona nei primi anni di lavoro. Tale conoscenza si è poi incrementata grazie ad un caro amico, l’alpinista di Esine Leo Gheza, che mi ha fatto scoprire le sue montagne di casa. Torno molto volentieri in questa valle a cui sono legato anche da ricordi personali.
Tra le tue importanti salite in solitaria hanno colpito «Eternal Flame» sulla Nameless Tower in Pakistan e «Riders on the Storm» tra le Torri del Paine in Patagonia. Che motivazioni ti spingono e che dimensione ti regala l’alpinismo solitario?
Non credo di essere attratto dalla solitudine in sé. Quello che cerco è piuttosto una forma di autonomia assoluta. Quando sei solo su una parete non puoi delegare niente: ogni scelta, errore e conseguenze sono tuoi. Su «Eternal Flame» e ancora di più su «Riders on the Storm» ho cercato proprio questo tipo di esperienza, affrontando obiettivi che per me erano enormi senza sapere fino in fondo se sarei stato capace di completarli. È una dimensione molto intensa, perché elimina tutto ciò che non è essenziale. Per giorni la vita diventa estremamente semplice: mangiare, dormire, proteggersi, scalare e prendere la decisione successiva. Non direi che la solitaria mi faccia sentire più forte. Al contrario, mi mette continuamente davanti ai miei limiti e mi obbliga ad accettarli. Ed è probabilmente proprio questo che continuo a cercare.
Nella tua attività di guida quali valori ritieni importante trasmettere?
Soprattutto preparazione, rispetto e onestà. Preparazione perché credo che ogni salita vada affrontata mettendosi nelle condizioni di essere all’altezza: fisicamente, tecnicamente e anche mentalmente. Una buona parte dell’alpinismo, per me, avviene prima ancora di mettere piede sulla montagna. Rispetto e onestà, invece, riguardano soprattutto le motivazioni. Dobbiamo sentire quel fuoco dentro che ci fa desiderare davvero una salita e avere l’onestà di chiederci perché vogliamo farla. Oggi è molto facile costruire i propri obiettivi rincorrendo approvazione, notorietà o quelle gratificazioni immediate che arrivano dai social. Ma se togliamo tutto questo, deve rimanere qualcosa. È questo che cerco di trasmettere: prepararsi seriamente, rispettare la montagna, essere onesti con noi stessi su ciò che ci spinge ad andarci.
Il programma
La rassegna Montagne al Cinema proseguirà giovedì 15 con l’esploratore Alex Bellini, il 22 con l’alpinista Filip Babicz e il 29 la guida alpina Federica Mingolla. Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 20.30 e sono ospitati nella Sala 1 del Multivision Garden di Darfo Boario Terme, e il biglietto d’ingresso costa 10 euro.