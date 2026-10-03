Alpinismo su roccia, dopo 20 anni il Cai aggiorna il suo manuale

Sono passati vent’anni dalla pubblicazione della prima edizione del manuale di alpinismo su roccia del Club Alpino Italiano.
In questo intervallo di tempo si sono registrate significative evoluzioni a livello di materiali utilizzati e di tecniche e, in maniera altrettanto rilevante, con cambiamenti positivi ma anche complicazioni, a livello di alcune diffuse odierne modalità di affrontare la montagna.
Sulla base di questa motivazioni il CAI, forte della sua autorevolezza e della vigilanza attuata attraverso i suoi organi tecnici, ha ritenuto necessario provvedere alla realizzazione di un’edizione aggiornata di questo prezioso manuale (480 pagine al costo di 34 euro, con prezzo speciale per i soci), che anticipa quello sull’arrampicata sportiva che uscirà nel 2027.
Il volume «Alpinismo su roccia» contiene in maniera strutturata e dettagliata le informazioni utili per chi partecipa per la prima volta a un corso di formazione, ma anche per quanti, già in possesso delle conoscenze di base, desiderano approfondirle. Il cammino personale non deve mai fermarsi, e prosegue all’insegna di una costante evoluzione migliorativa di ciò che riguarda la sicurezza e la consapevolezza della pratica dell’alpinismo su roccia e degli affascinanti contesti ambientali in cui si svolge, ma che allo stesso tempo richiedono sempre umiltà e prudenza.
La difficoltà della progressione alpinistica non è definita soltanto dai singoli passaggi, ma si compone di un insieme di fattori che comprendono l’individuazione della linea da salire, le caratteristiche della roccia, l’utilizzo delle attrezzature e delle tecniche di salita e di calata, le condizioni meteorologiche e, non ultimo, il grado di affiatamento e di preparazione della cordata.
Quattordici capitoli
Il nuovo manuale targato CAI si articola in 14 capitoli corredati da alcune centinaia di fotografie, tabelle e disegni esplicativi.
Nei due capitoli iniziali si trattano i temi dell’abbigliamento, dell’attrezzatura e del materiale tecnico omologato (corde, cordini, fettucce, moschettoni, rinvii, imbracature, caschi, chiodi, protezioni veloci, bloccanti, carrucole, dispositivi frenanti) e di quello non omologato.
Si entra nel vivo nei capitoli successivi con i nodi e la catena di assicurazione dinamica. I capitoli 5, 6 e 7 affrontano i temi della tecnica individuale di arrampicata su roccia (con particolare attenzione all’efficienza e alla sicurezza dei movimenti), degli ancoraggi e soste e delle corde doppie, risalita delle corde e corde fisse. Nel capitolo 8 si sviluppa il tema primario delle tecniche di assicurazione dinamica, e nei due successivi la progressione della cordata in ambienti particolari (in conserva e con mezzi artificiali). Il capitolo 11 si dedica al tema delle manovre di autosoccorso della cordata, mentre i due successivi illustrano le modalità di preparazione e di conduzione di una salita, i fattori di pericolosità degli ambienti di montagna e l’interpretazione delle scale di difficoltà e delle guide alpinistiche. Chiude il volume un capitolo dedicato alla richiesta di soccorso.
Le basi conoscitive sono fondamentali per la pratica dell’alpinismo su roccia, dove la consapevolezza e la prudenza possono fare la differenza.