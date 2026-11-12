Smutniak: «Il mio Mustang, terra fragile scoperta a vent’anni con Pietro»

Un posto dell’anima raccontato attraverso un documentario stratificato, in cui la regista Kasia Smutniak è «sia l’occhio che osserva che l’oggetto dell’osservazione». «Mustang» uscirà nelle sale come evento speciale dal 23 al 25 novembre, anticipato da un giro di proiezioni in cui la stessa Smutniak incontra il pubblico. Venerdì 13 novembre l’attrice e cineasta di origine polacca sarà a Brescia, dove introdurrà la proiezione delle 19.45 al cinema Sociale e poi si presterà al Q&A con gli spettatori del Moretto, al termine dello spettacolo delle 19.
Regione del Nepal a cavallo dell’Himalaya, collegata al Tibet, il Mustang è un territorio selvaggio, aspro e affascinante che Kasia Smutniak visitò per la prima volta nel 2003, insieme a Pietro Taricone, conosciuto poco prima sul set di «Radio West», che sarebbe divenuto suo compagno e padre della figlia Sophie. Se allora nacque nei due viaggiatori l’idea di fare qualcosa di concreto per una popolazione che vive in condizioni estreme, Kasia ha dato seguito al proposito attraverso l’associazione Pietro Taricone (dedicata all’attore morto in un incidente di volo, nel 2010), costruendo e aprendo nel 2016 la Solar School nel villaggio di Ghami. «Mustang» mette a fuoco, in un arco narrativo di quasi 23 anni, proprio il rapporto di Kasia e della sua famiglia con questo luogo. Abbiamo chiesto a lei stessa di parlarcene.
Kasia, nonostante Sophie compaia solo in minima parte nel film, è sua la voce che ne delinea il senso. È un passaggio di testimone tra madre e figlia?
È stata Sophie a dare il via a questo racconto in questa maniera, quando nel 2024, a 19 anni, ha preso la telecamera di suo padre per fare il primo viaggio da sola. E di fatto ha determinato la forma in cui sarebbe stato raccontato un arco narrativo di 23 anni. Passaggio di testimone è forse un modo troppo diritto di definire la situazione: presume che si decida in maniera cosciente di fare una cosa, mentre è stato più un flusso, un modo più naturale, senza assumere a priori tutta la responsabilità che deriva da una scelta preparata.
Fu Pietro Taricone a trascinarla in un viaggio zaino in spalla?
Certamente sono stata trascinata da Pietro e dalla sua voglia di scoprire questo posto. Non ricordo, francamente perché proprio lì e in quel momento... come è giusto che sia quando si viaggia a vent’anni o poco più. Era un’epoca diversa da oggi, quando con un click possiamo sapere tutto all’istante di un determinato luogo... Tutto era più sfumato, ma si parlava comunque di un regno antico, sul tetto del nostro pianeta, difficile da raggiungere. Dove il confine era stato aperto soltanto nel 1992, e in cui uno dei primi viaggiatori in assoluto, poco dopo, era stato Tiziano Terzani... Il posto più vicino a quello che era stato il Tibet prima che i cinesi lo trasformassero. Era, insomma, un posto tutto da scoprire, con spirito il più leggero possibile.
Oggi, cosa rappresenta per lei il Mustang?
È un pezzo della mia vita, della vita della mia famiglia, della nostra storia e di quella di tante altre persone che ora ne fanno parte. Dopo l’apertura della scuola dedicata a Pietro, ho continuato a tornarci per lavoro. Se prima era un luogo da scoprire, poi è diventato un posto dove c’è un progetto da portare avanti, con scadenze e problematiche che vanno affrontate con realismo. Eppure è tuttora circondato da un’atmosfera incredibile, perché la sensazione di unicità che trasmette non ti abbandona mai. Ma questo è il mio modo di vederlo. Sono felice che mia figlia abbia deciso di andarci da sola (dopo averlo fatto con me, da bambina) perché si è emancipata dal mio punto di vista, dal mio modo di vedere il Mustang secondo esigenze operative: viaggiando, ha visto quel posto con il suo sguardo.
E lo ha scoperto?
Scoperto, o riscoperto. Già nel concetto di viaggio è racchiusa una molteplicità di significati... può essere un viaggio fisico, mentale, dell’anima. E a vent’anni ci sono una curiosità vitale e una leggerezza che poi non hai più: giusto che certe esperienze si facciano in quel momento della vita.
Nel documentario fa vedere come la scuola soffra problemi legati allo spopolamento.
Non è cambiato nulla da quando lo abbiamo girato, e il bello di un documentario è quello di proporre situazioni reali, persone reali. Il progetto scolastico di Ghami sconta un mutamento in velocissima progressione, su cui incide il cambiamento climatico, perché lo spopolamento non è (solo) un problema di nascite, o di contabilità tra nascite e morti. Per anni abbiamo pensato che il cambiamento climatico riguardasse il mondo che avremmo lasciato ai nostri figli e ai nostri nipoti, mentre invece riguarda il nostro mondo qui e ora. Finché non arriva la botta forte, noi non ce ne rendiamo conto, mentre in posti come il Mustang la cosa è più evidente, perché la vita di quelle popolazioni è intrecciata con il clima nel quotidiano, ed esse scelgono sempre nella maniera migliore, spostandosi quando una situazione non è più sostenibile.
Nel 2023 dichiarò che non avrebbe più recitato e si è dedicata, da regista, al cinema del reale. Ma ogni tanto ci ripensa.
Mi sono riservata una libertà di espressione. Tanto che nel 2024 ho preso parte a «Diamanti», progetto bellissimo, su richiesta dell’amico Ferzan Özpetek, e l’anno scorso ho passato otto mesi sul set di Mel Gibson (per interpretare Maria ne «La Resurrezione di Cristo», ndr). E ci saranno probabilmente altri progetti che mi prenderanno e ai quali parteciperò con grande gioia. Ma è vero che la mia curiosità principale è quella di non essere solo un veicolo di storie e di emozioni; per cui ho spostato gradualmente l’obbiettivo per raccontare in prima persona le storie che mi circondano e che penso valga la pena raccontare. Prima «Mur» (che nel 2023 metteva a fuoco gli effetti della politica antimigranti in Polonia, con la costruzione del muro di 180 km al confine bielorusso, ndr) e ora «Mustang» vanno in questa direzione.